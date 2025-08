EZ-Umfrage: Was halten Sie von den Preisen auf dem Estival?

1 Beim Estival auf dem Marktplatz geht es vor allem ums Essen und Trinken. Foto: Roberto Bulgrin

Das Esslinger Estival lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die auf dem Marktplatz schlemmen möchten und die Gemeinschaft genießen. Dennoch sind Jahr für Jahr die Preise, zu denen die Gastronomen ihre Speisen und Getränke anbieten, ein viel diskutiertes Thema. Die EZ will von ihren Leserinnen und Lesern wissen, was sie davon halten.

Zum Konzept des Estivals gehören seit Start im Jahr 2022 keine rote Wurst und Pommes in der Pappschale. Sondern vielmehr Speisen, serviert auf Tellern und an den Tisch. Entsprechend gleichen die Preise wie in den Vorjahren mehr denen in Restaurants als jenen auf Straßenfesten.

Die Preise beim Esslinger Estival 2025

Die Bandbreite reicht in diesem Jahr bei den Hauptspeisen von Flammkuchen für 13,90 Euro, über aufwendigere vegetarische und vegane Gerichte für 18 bis 20 Euro bis hin zu Fleischgerichten für weit mehr als 30 Euro. Entlang der Flaniermeile gibt es auch Snacks auf die Hand für weniger als zehn Euro.

Was halten Sie von den Preisen auf dem Sommerfest? Sind sie zu hoch, gerade richtig oder eher noch zu günstig? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.