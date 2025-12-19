EZ-Umfrage: Sparen die Menschen aus dem Kreis Esslingen an den Weihnachtsgeschenken?

1 Die Weihnachtszeit kann teuer werden Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Inflation, weltweite Krisen, steigende Preise: Sparen die Menschen im Kreis Esslingen dieses Jahr an den Geschenken für ihre Lieben? Nehmen Sie an unserer anonymen Umfrage teil.











Trotz Weihnachten sind die Menschen deutschlandweit nicht so richtig in der Stimmung, Geld auszugeben. Das geht aus einer Analyse des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervor. Das Institut errechnet regelmäßig das sogenannte GfK Konsumklima. In der jüngsten Veröffentlichung vom 19. Dezember lautet das Fazit: „Am Jahresende zeigt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland enttäuschend.“

Es sei eine besondere Sparneigung erkennbar. „Bemerkenswert in diesem Monat ist, dass die Sparneigung auf den höchsten Stand seit der Finanz- und Wirtschaftskrise geklettert ist: Im Juni 2008 wurde zuletzt mit 21,4 Punkten ein höherer Wert gemessen. Eine wieder stärkere Verunsicherung durch steigende Inflationsängste sowie die kontroversen Diskussionen um die Zukunft der Rentenversicherung haben sicherlich zu diesem 17-Jahres-Hoch des Sparindikators beigetragen“, wird Rolf Bürkl zitiert, Chef des Konsumklimas beim NIM.

Wie ist die Situation im Kreis Esslingen?

Wie ist es im Kreis Esslingen? Wird auch hier kräftig gespart oder ist Weihnachten der Anlass, bei dem die Menschen vielleicht mal den Gedanken an den Kontostand beiseite schieben. Wir wollen Ihre Meinung wissen. Nehmen Sie an unserer anonymen Umfrage teil.