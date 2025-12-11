EZ-Umfrage: Faire Preise oder ist der Esslinger Weihnachtsmarkt zu teuer?

1 Besonders wenn es dunkel wird, entfaltet der Esslinger Weihnachtsmarkt seine Adventsromantik. Foto: Roberto Bulgrin

Auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt gibt es allerhand Verlockungen. Wie viel Geld geben die Menschen dort aus? Und werden die Preise als fair empfunden? Das möchten wir von Ihnen wissen.











Das Geld sitzt bei vielen Menschen ob der angespannten Wirtschaftslage in Deutschland derzeit nicht so locker. Allerdings ist es gerade um Weihnachten besonders verlockend, Geld auszugeben: Mit Geschenken anderen eine Freude machen, Deko kaufen, um das Heim festlich zu schmücken, ausgiebige Mahle an den Adventssonntagen und an Weihnachten, mit den Kollegen oder Freunden abends gemütlich gegen die Winterkälte einen wärmenden Glühwein trinken.

In Esslingen lockt einer von Deutschlands schönsten Weihnachtsmärkten mit all diesen Dingen. Diese weihnachtlichen Verlockungen ziehen jährlich etwa eine Million Menschen in die Altstadt.

Preisempfinden auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt

Die Frage ist, wie viel einem ein Besuch auf dem Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt wert ist. Es gibt diverse Faktoren, die dabei eine Rolle spielen: Beispielsweise lässt sich das besondere Ambiente des Marktes schlecht mit einem Betrag versehen. Die Glühweinpreise sind mit 4,50 Euro an vielen Ständen im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Auch wenn manche das Heißgetränk auch schon für sechs Euro anbieten. Allerdings sind die Händler natürlich auch von steigenden Einkaufspreisen betroffen. Eine Rechnung, ob man die Preise als fair oder zu teuer betrachtet, hängt auch mit der persönlichen finanziellen Situation zusammen.

Wir versuchen, ein Stimmungsbild zu zeichnen. Dazu wollen wir Ihre Meinung wissen – natürlich anonym. Die Ergebnisse werden wir in der kommenden Woche veröffentlichen.