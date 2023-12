EZ-Spendenaktion: Wärmende Hilfe für Familien in Not

Wärmende Hilfe für Familien in Not

1 Gut für den Winter gewappnet zu sein, kostet viel Geld – für Familien mit wenig Einkommen eine große Herausforderung. Foto: dpa/Daniel Schäfer

Dicke Socken, warme Jacken, gefütterte Handschuhe – all das kostet viel Geld. Vor allem für Familien mit wenig Budget ist das eine große Herausforderung. Für sie sammelt die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung Geld.











Die Temperaturen sinken, der erste Schnee fällt – der Winter ist mittlerweile eingezogen. Ganz selbstverständlich machen wir es uns unter dicken Decken gemütlich, greifen beim Gang nach draußen zur Winterjacke, stecken unsere Füße in gefütterte Stiefel und wärmen uns mit Handschuhen, Schal und Mütze. Für Menschen in finanzieller Not sind all das teure Anschaffungen, für die häufig das Geld fehlt. Schon kleine Beträge können dabei einen Unterschied machen. Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung hilft deshalb diesen Menschen mit Unterstützung von Sozialämtern und Wohlfahrtsorganisationen.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Eine alleinerziehende Frau lebt mit ihrer kleinen Tochter in einer Einzimmerwohnung. Da sich die Bearbeitung des Elterngeldes aufgrund fehlender Dokumente verzögert hat, geriet die junge Frau nach der Geburt ihrer Tochter in eine finanzielle Notsituation. Hinzu kommt, dass die Wohnung der beiden von Schimmel befallen ist – auch einige der Möbel sind betroffen. Mit Spenden der Weihnachtsspendenaktion könnte sich die kleine Familie Winterkleidung für die Tochter, ein Sofa mit Schlaffunktion für die Mutter und eine Waschmaschine mit Trockner anschaffen.

Besondere Herausforderung für Alleinerziehende

Auch eine in Esslingen lebende Frau weiß, wie schwer es sein kann, sich als Alleinerziehende finanziell durschlagen zu müssen. Sie war noch im Teenageralter, als sie ihre Tochter zur Welt brachte. Nachdem sie aus der Mutter-Kind-Einrichtung ausziehen konnte, musste sie viel Geld in die Erstausstattung ihrer Wohnung investieren. Auch wenn die junge Mutter immer nebenberuflich tätig war, waren große Anschaffungen bislang schwierig. Mittlerweile hat die Frau einen Partner und seit ein paar Monaten ist die Familie zu viert – das Geld ist weiterhin knapp. Die Tochter wünscht sich schon lange ein eigenes Fahrrad oder einen Roller. Zudem benötigt die Familie Winterkleidung und eine Baby-Erstausstattung.

Mit ihren zwei Kindern wohnt eine junge Mutter in einer Einzimmerwohnung. Die Einschulung eines der Kinder bedeutete für die Familie finanzielle Schwierigkeiten. Gebraucht werden ein Schulranzen mit Zubehör, Stifte und ebenfalls warme Kleidung für die Mutter.

Winterkleidung für ihre Kinder wünscht sich auch eine sechsköpfige Familie, die noch nicht lange in Deutschland lebt. Mit ihren vier Kindern teilen sich die Eltern zwei Zimmer. Außerdem würde sich die Familie über Küchenutensilien und eine Baby-Erstausstattung freuen.

Winterkleidung für die ganze Familie

Eine junge Familie, die auch erst vor kurzem nach Deutschland kam und seitdem zusammen in einem kleinen Zimmer lebt, ist auf den Winter nur notdürftig vorbereitet. Den Eltern und ihrem Kind fehlt es an Bettwäsche, Decken, Babyzubehör und Winterkleidung für die ganze Familie. Mit einer kleinen Spende könnten die notwendigsten Löcher gestopft werden.

Ebenso bei einer in Esslingen wohnenden Familie. Ihr mangelt es an Winterkleidung für die drei Kinder. Weil es keinen Betreuungsplatz für das kleinste Kind gibt, hat die Familie nur ein Einkommen zur Verfügung, mit dem sie alle ihre Lebensunterhaltungskosten bezahlen muss. Hinzu kommt, dass die Fünf umziehen mussten und das Budget nun noch knapper ist. Für Spielsachen für die Kinder reicht das Geld nicht. Die Kleinen wünschen sich schon lange Lego, Bauklötze, Malsachen und Gesellschaftsspiele und würden sich über die Erfüllung des Weihnachtswunsches freuen.

In finanzielle Not ist eine Mutter mit ihrem Kind und ihrem Partner geraten, nachdem sie einen Schicksalsschlag erleiden mussten: Die Frau hatte einen schweren Unfall zuhause, wodurch ihr ein Körperteil amputiert werden musste. Seitdem muss sie eine Vielzahl an Medikamenten nehmen und war lange nicht arbeitsfähig. Auch wenn die Frau vor kurzem zur Arbeit zurückkehren konnte, sind die finanziellen Mittel der Familie begrenzt, weil die Mutter ein Jahr lang die Miete und den Lebensunterhalt für ihre Tochter und sich nur mit dem Krankengeld bezahlen konnte. Um der Mutter das Schreiben nach der Amputation zu erleichtern, würde sich die Familie über einen Laptop freuen.

Einen Schicksalsschlag und darauffolgende hohe Ausgaben traf ebenfalls eine kleine Familie aus dem Kreis Esslingen. Der Opa der Familie ist in diesem Jahr verstorben und die Kosten für die Beerdigung haben das ohnehin knappe Budget der Familie geschmälert. Für neue Kleidung für kalte Temperaturen fehlt ihr aktuell das Geld.

Einen neuen Kühlschrank und weitere Küchengeräte benötigt eine sechsköpfige Familie, die vor kurzem aus einer Unterkunft für Geflüchtete in eine neue Wohnung ziehen konnte.

EZ-Weihnachtsspendenaktion

Hintergrund

Die EZ-Spendenaktion, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“ steht, unterstützt auch in diesem Jahr soziale Projekte sowie Menschen in Not im Kreis Esslingen. Infos unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion

Spenden

Überweisungen sind möglich an KSK Esslingen, IBAN DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00.