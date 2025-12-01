1 Im vergangenen Jahr unterstützte das närrische Prinzenpaar aus Neuhausen die RSKN-Landfrauen beim Gsälzverkauf. Foto: Roberto Bulgrin

Für viele Esslingerinnen und Esslinger – und mittlerweile längst nicht mehr nur für diese – gibt es in der Vorweihnachtszeit einen festen Termin im Einkaufskalender. Sie warten förmlich auf den Tag, an dem die Landfrauengruppe Rüdern/Sulzgries/Krummenacker/Neckarhalde (RSKN) im Einkaufszentrum „Das ES“ wieder ihren Marmeladenverkauf durchführt.

An diesem Mittwoch, 3. Dezember, ist es so weit – und genauso sehnsüchtig wie die treue Kundschaft wartet auch die Esslinger Zeitung auf die Benefizaktion, denn der Erlös aus dem Gsälzverkauf – ergänzt durch das Veräußern von selbst gestrickten Socken und Tüten mit leckeren Guatsle – fließt komplett in die EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Den ganzen Mittwoch über von 9 bis 19 Uhr im Das ES

Eine Neuerung gibt es dennoch: In diesem Jahr sind die RSKN-Landfrauen mit ihrem Stand lediglich an einem Tag im ES präsent. Dafür geht der Verkauf den ganzen Mittwoch über und zwar von 9 bis 19 Uhr oder, besser gesagt, solange der Vorrat reicht. Dass dieser nicht allzu schnell zur Neige geht, dafür hat das Team um Gretel Schuder allerdings wie üblich gesorgt. Zwischen 700 und 800 Gläser Marmelade warten auf Abnehmerinnen und Abnehmer.

Auch Sabine und Wolfgang Layer sammeln bei einem Mitsing-Konzert am 14. Dezember für die EZ-Spendenaktion. Foto: Roberto Bulgrin

Hinzu kommen um die 100 Paar Socken, viele davon auch in großen Größen, aber natürlich auch etliche die für kleinere warme Füße sorgen können. Was an Guatsle zusammenkommt, zeigt sich oft erst in letzter Minute, da immer wieder frische Ausstecherle oder Bärentatzen, Vanillekipferl oder Haselnussbrötla aus den Backöfen kommen und den Weg nach RSKN finden.

Mehr als zwei Dutzend Marmeladensorten sind im Angebot

Dort, genauer gesagt im Hause Schuder, laufen alle Fäden zusammen. Helene Höfer, Christa Maunz, Elfriede Beuck, Ursula Barth, Anni Diehl und Silvia Freitag unterstützen Gretel Schuder beim Bekleben, beim Häubchen auf den Deckel setzen, beim Zusammenstellen und beim Packen der Gläser und der Guatsle. Schuders Ehemann Eberhard ist ebenfalls mit an Bord. Er druckt die Etiketten aus und packt auch sonst überall dort mit an, wo er gerade gebraucht wird.

Das Angebot, sagt die Hauptorganisatorin, sei in diesem Jahr nicht „ganz so groß“ und meint die Anzahl der Sorten. Für sie persönlich mag diese Einschätzung auch stimmen, als Außenstehender hingegen wundert man sich: Mehr als zwei Dutzend Varianten werden auf dem Verkaufstisch stehen, also reichlich Auswahl für jeden, der Fruchtiges auf dem Frühstückstisch mag und obendrein eine Spende beisteuern möchte.

Die RSKN-Landfrauen haben inzwischen zuverlässige „Lieferantinnen“

Was die einzelnen Sorten angeht: Wer auf Quittengelee oder die exotisch-anmutende Kaki-Marmelade steht, muss sich nicht sonderlich sputen. „Davon haben wir reichlich“, sagt Schuder. Andererseits seien Aprikose, Himbeere und einige andere heuer etwas knapp, fügt sie hinzu. Dass das Angebot dennoch üppig genug ist, liegt zum einen an den RSKN-Landfrauen selbst, mittlerweile aber auch an zuverlässigen „Lieferantinnen“ aus dem Landkreis.

„Wir sind wieder mit allem, was wir im Sortiment haben, sehr gut versorgt worden, wie üblich aus Esslingen, etwa vom Zollberg und aus Mettingen, aber auch aus Plochingen und Köngen, aus Lichtenwald-Thomashardt und Leinfelden-Echterdingen“, freut sich Schuder. Zudem habe es wieder Guatsle aus Deizisau gegeben, die heiß begehrt seien, ergänzt sie.

Zwei Ziele hat sich die RSKN-Landfrauengruppe indes gesetzt. Zum einen sollen, ähnlich wie im vergangenen Jahr, wieder so zwischen 4000 und 4500 Euro für den guten Zweck zusammenkommen. „Und natürlich wären wir am Mittwochabend am allerliebsten komplett ausverkauft“, sagt Schuder.