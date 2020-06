EZ-Serie: Stadtteile in Esslingen

1 Die Gartenfreunde pflegen ein Naturparadies mitten in der Stadt. Foto: /Peter Stotz

üppiges Grün und blühende Landschaften: Die Gartenfreunde Seracher Heide haben ein Naturparadies erschaffen.

Serach - Üppiges und doch gepflegtes Grün, individuell gestaltete Gartenhäuser umgeben von einer Vielfalt an blühenden Pflanzen, an Gemüse und Kräutern, dazu Obstbäume und Sträucher – auf dem hügeligen Gelände der Seracher Heide im Norden des Stadtteils findet sich ein Naturparadies mitten in der Stadt. Der Verein Gartenfreunde Seracher Heide pflegt die ab 1956 angelegte Gartenanlage und freut sich über eine enge Verbundenheit mit dem Leben im Stadtteil.