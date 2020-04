1 Leonie Adam Foto: Herbert Rudel

In der Serie „Sportler in der Warteschleife“ berichten wir während der Zeit des Shutdowns im Sport über Athleten verschiedener Disziplinen und ihren Umgang mit der Coronavirus-Krise. Diesmal: Leonie Adam vom MTV Stuttgart.

Esslingen - Seit drei Wochen ist Leonie Adam nicht mehr Trampolin gesprungen. So lange, wie noch nie in ihrem Leben als Sportlerin muss die 27-Jährige aus Filderstadt-Bonlanden am Boden bleiben. Die Turnhalle in Ruit, wo die Athletin des MTV Stuttgart sonst trainiert, ist zu. Und die Chance, es noch einmal wie bereits 2016 zu den Olympischen Spielen zu schaffen, vertagt. In Rio wurde Adam vor vier Jahren Zehnte – neben dem ebenfalls zehnten Platz bei der WM 2018 und dem 18. Rang bei der WM ihr größter Erfolg. Ob sie nach Tokio gefahren wäre, war noch unklar: „Unsere Qualifikation war noch nicht durch, ein Weltcup stand noch aus“, sagt Adam. Dieser wäre Ende April im norditalienischen Brescia gewesen. Der Wettkampf wurde verschoben „und wird es sicher noch einmal oder vielleicht sogar abgesagt“, sagt Adam. Anfang Mai hätte sie zudem die Chance gehabt, sich als Europameisterin für die Spiele zu qualifizieren, doch auch die EM wird nicht stattfinden. „Meine Chancen, mich für Olympia zu qualifizieren, wären sehr gering gewesen“, ist Adam realistisch.