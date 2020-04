So geht Patrick Warth vom FV Plochingen mit der Situation um

EZ-Serie Sportler in der Warteschleife

1 Patrick Warth Foto: Markus Egger

In der Serie „Sportler in der Warteschleife“ berichten wir während der Zeit des Shutdowns im Sport über Athleten verschiedener Disziplinen und ihren Umgang mit der Coronavirus-Krise. Diesmal: Patrick Warth vom FV Plochingen.

Plochingen - Leidenschaft“ ist ein Wort, das Patrick Warth gerne verwendet. Außerhalb seiner Arbeit bei Daimler in Mettingen gehört viel Leidenschaft des 27-Jährigen dem Fußball. Und deshalb sagt der Offensivspieler, der in der zweiten Saison wieder bei seinem Heimatverein FV Plochingen kickt: „Ich hoffe sehr, dass in dieser Saison noch Fußball gespielt wird.“ Aber nur, wenn es gesundheitlich vertretbar sei, versteht sich.