1 Im Sportkindergarten des TSV Neuhausen lernen die Jungen und Mädchen, wie man sich lustvoll bewegt. Foto: Ines Rudel

Fußball macht Zoe Spaß. Im Sportkindergarten des TSV Neuhausen übt das Mädchen gemeinsam mit den anderen Kindern, wie man den Ball ins Tor befördert. Ganz konzentriert nimmt sie Anlauf und trifft. Die anderen in der Gruppe laufen auf und ab. „Uns ist wichtig, dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben“,sagt Chris Loesener. Bewegungsmangel ist in der vereinseigenen Einrichtung zwar ein Fremdwort. „Wir beobachten aber, dass immer mehr Kinder da Defizite haben“, sagt der Leiter des „Spoki“. Schon Dreijährige spielten heute stundenlang mit den Mobiltelefonen oder Tablets der Eltern herum.

Diesen Trend beobachtet auch die Wernauer Orthopädin Yvonne Ebel. „Dadurch, dass Handys, Tablets und PC-Spiele immer früher Einzug in das Kinderzimmer halten, bewegen sich viel Kinder und Jugendliche zu wenig.“ Das habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt, sagt die Medizinerin. „Ich sehe viele Kinder, die schon mit zehn Jahren über Verspannungen an der Wirbelsäule klagen.“ Wenn dann noch Übergewicht dazukomme, werde es immer schwieriger, die Kinder zur Bewegung zu motivieren.

Freiräume für Bewegung schaffen

Das fällt dem Team des Sportkindergartens in Neuhausen nicht schwer. Melanie Kögler nimmt die eher schüchternen Kinder an der Hand und sammelt gelbe Herbstblätter. Die steckt die Sozialpädagogin mit den Jungen und Mädchen auf einen Ast. „Wenn man ihnen die Freiräume lässt, bewegen sie sich gerne. Auch wenn manche erst mal zögern, weil sie es nicht so gewohnt sind.“ Kögler bedauert, dass so viele Kinder morgens schon mit dem Auto in den „Spoki“ gebracht und dann wieder abgeholt werden.

Die 25 Plätze, die der Sportkindergarten in Neuhausen anbietet, sind sehr begehrt. „Wir nehmen inzwischen nur noch Kinder aus der Gemeinde auf.“ Chris Loesener trainiert nebenbei noch die zweite Mannschaft des Fußballvereins in Neuhausen und hat einen Trainerschein. Andrea Kögler hat die entsprechende Berechtigung fürs Kinderturnen. Claudia Scherbaum kommt vom Handball und darf dort Trainings leiten. „Durch unseren unterschiedlichen Hintergrund ergänzen wir uns prima“, schwärmt Chris Loesener. Es gehe aber nicht darum, den Drei- bis Sechsjährigen verbissen Technik zu vermitteln, sagt der Erziehungs- und Sportwissenschaftler lachend: „Sie sollen spielerisch ihre jeweiligen Talente entdecken.“ Deshalb setzt das „Spoki“-Team auf Vielfalt im Kindergartenalltag. Dennoch will Loesener die Kleinen auch herausfordern. „Wenn wir in die Turnhalle gehen, dürfen sie erste Erfahrungen am Barren oder an anderen Geräten sammeln.“ Das komme sehr gut an.

Gesundes Leben als ganzheitliches Projekt

Bewegung und gesundes Leben sehen Chris Loesener und sein Team ganzheitlich. Deshalb steht mit dem Musikpädagogen Jürgen Farkas Früherziehung auf dem Plan. Dann singt die Gruppe gemeinsam. Oder es werden Instrumente ausprobiert. Michaela Junk kümmert sich um die Sprachförderung. „Und natürlich basteln wir alle gern“, sagt Melanie Kögler. Die Kreativität der Kinder zu wecken, gehört für sie ebenso zu einem aktiven Leben dazu.

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist für Chris Loesener der Kontakt mit den Eltern. „Wir geben viele Anregungen, aber im Alltag umsetzen, müssen es die Familien selbst.“ Wenn er beobachtet, dass Kinder motorische Defizite haben, sucht er das Gespräch mit den Eltern. Meist seien die für die Impulse aber sehr dankbar und setzten diese um.

Ernährung mit viel Obst und Gemüse

Ernährung ist für Chris Loesener nicht von Sport und Bewegung zu trennen. Deshalb macht der Sportkindergarten mit beim Landesprogramm „Bewusste Kinderernährung“, kurz Beki. Da geht es darum, den Kindern mit Obst und Gemüse einen gesunden Lebensstil zu vermitteln. „Da holen wir die Eltern ins Boot“, sagt Loesener. Die Mütter und Väter bekommen einen kleinen Etat und dürfen dann abwechselnd Obst und Gemüse einkaufen. „Wir legen Wert auf saisonale und regionale Produkte.“ In der landwirtschaftlich geprägten Fildergemeinde ist das kein Problem. Gemüsesticks oder Obststücke gibt es dann zum Vesper in dem Kindergarten, der verlängerte Öffnungszeiten anbietet. Die Kleinen, die bis 14.30 Uhr dableiben, essen jeweils gemeinsam ihr mitgebrachtes Vesper. „Da sitzen wir alle zusammen am Tisch“, sagt Loesener, der selbst zwei Kinder hat. In der Gemeinschaft schmecke es den Jungen und Mädchen am besten. „So stellen wir auch sicher, dass die Jungs und Mädchen auf jeden Fall was essen, und sie nicht mit der vollen Brotdose heimkommen.“

Einen aktiven Lebensstil vorleben

Wie lassen sich Kinder am besten zur Bewegung motivieren? „Das Beste ist immer noch, wenn Eltern ihren Kindern einen aktiven und sportlichen Lebensstil vorleben“, rät die Wernauer Orthopädin Yvonne Ebel. Sie findet es wichtig, die Kinder verschiedene Sportarten und Bewegungsformen ausprobieren zu lassen. „Kleine Kinder haben meist noch einen natürlichen Bewegungsdrang.“ Größere Kinder ließen sich eher durch Erfolgserlebnisse in den einzelnen Sportarten begeistern und auch nachhaltig bei der Stange halten. Am besten findet es die Medizinerin Ebel, die Jungen und Mädchen möglichst früh an Bewegung heranzuführen.

Da gibt es in den Sportvereinen zahlreiche Möglichkeiten, sagt Chris Loesener. „Auch die Kindersportschulen tun viel, um schon die Kleinsten an Sport und Bewegung heranzuführen.“ Bevor er zum Sportkindergarten in Neuhausen kam, war er stellvertretender Leiter der Kindersportschule (KISS) in Nellingen.

Verschiedene Therapiemöglichkeiten

Wenn Kinder bereits Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, gibt es nach den Worten von Yvonne Ebel verschiedene Möglichkeiten der Therapie. „Bei speziellen motorischen Störungen oder orthopädischen Problemen im Kindesalter helfen Physio- oder Ergotherapeutinnen sehr gut.“ Die Sportvereine bieten aus ihrer Sicht meist viele Programme für Kinder und Jugendliche an. Dennoch gebe es etliche Fälle, in denen eine intensivere Begleitung unverzichtbar ist: „In manchen Fällen kann auch eine Mutter-Kind-Reha mit entsprechendem Schwerpunkt sinnvoll sein, um die Defizite zu beseitigen.“

Der Sportkindergarten des TSVN

Das Konzept

Grundlage ist eine vielseitige, ganzheitliche Bewegungserziehung auf Grundlage der Psychomotorik und natürlich dem Landesbildungsplan. Das Konzept verbindet die klassische Vorschulerziehung mit den erzieherischen und bildungsrelevanten Vorzügen einer Kindgerechten Bewegungserziehung. Dazu bietet der Turn- und Sportverein den Jungen und Mädchen den klassischen Kindergartenalltag an. Der Turn- und Sportverein der Fildergemeinde ist Träger des Kindergartens. In der Sporthalle des TSV, die gleich neben dem Kindergarten ist, dürfen die Kinder regelmäßig üben. Außerdem stehen viele Aktivitäten im Freien auf dem Programm. Im Sommer bietet der Sportkindergarten für alle Kinder ein Ferienprogramm an.

Schwimmen

Wer den Sportkindergarten des TSV besucht, lernt auch Schwimmen. Im Hallenbad des Nürtinger Freibads bringt Uschi Haid den Jungen und Mädchen das Schwimmen bei. Die Trainerin des TSV darf auch Schwimmprüfungen wie das Seepferdchen abnehmen.