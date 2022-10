1 Viele Aspekte des Lebens behandelt die neue EZ-Gesundheitsserie. Foto: pixabay

„Hauptsache gesund“. Gerade bei Geburtstagswünschen ist das leicht dahergesagt. Aber natürlich hängen Leistungskraft, Wohlbefinden und Lebensfreude von unserer Gesundheit ab, der körperlichen wie der psychischen. Die Eßlinger Zeitung widmet sich daher auch dieses Jahr in einer Artikelserie dem wichtigsten Kapital eines jeden und einer jeden von uns. Vier Wochen lang, vom 17. Oktober bis zum 12. November beschäftigen wir uns auf jeweils einer Sonderseite mit dem Thema Gesundheit.

Für jede Woche gibt es einen eigenen Schwerpunkt: Kindergesundheit, Pflege, Erste Hilfe sowie Herz und Kreislauf. Außer den Wortbeiträgen, die wir im Print sowie online bringen, veröffentlichen wir auf unserer Homepage Videos, in denen Mitglieder der Redaktion zu den jeweiligen Schwerpunkt-Themen Experten interviewen.

Gesundheit ist immer relativ und individuell. Denn jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und jede Generation hat ihre spezifischen Probleme. Das wollen wir nicht nur mit Medizinern besprechen. Im Fokus der Beiträge stehen genauso die Betroffenen, die Kranken, die Pflegebedürftigen und die, die sich in den Pflegeeinrichtungen um die Menschen kümmern.

Ein Kind ist kaum auf der Welt, schon kann es die ersten gesundheitlichen Probleme geben. Was sind die häufigsten Kinderkrankheiten? Wie kann man sie am besten behandeln? Und was kann man tun, um sie gar nicht entstehen zu lassen? Darauf soll gleich im ersten Beitrag der Serie eingegangen werden. Ein Problem unserer Zeit ist der zunehmende Bewegungsmangel bei vielen Kindern. Wir sprechen mit Fachleuten darüber, wo die Probleme liegen und wie sich ihnen vorbeugen lässt. Gerade junge Menschen leiden unter einer gestörten Körperwahrnehmung. In den sozialen Medien erleben sie eine inszenierte Scheinwelt und hängen unerreichbaren Idealen nach. Mit der Folge, dass sie sich bereits in jungen Jahren bei Schönheitschirurgen unters Messer legen.

Wenn die Eltern psychischen Belastungen ausgesetzt sind, leidet meist die ganze Familie darunter. Ein Serienbeitrag wird sich damit beschäftigen, wie sich der Familienstress auf die Kinder auswirkt. Und wir geben Antworten auf die Frage, wie man sein Kind vor psychischen Erkrankungen schützen kann. Genauso intensiv und in all seinen Schattierungen werden wir uns in der zweiten Woche dem Thema Pflege widmen. Jeder weiß, dass es seit Jahren einen eklatanten Mangel an Pflegekräften gibt. Wie sieht so ein Alltag in einer Pflegeeinrichtung aus? Wo liegen die hauptsächlichen Belastungen? Und wie könnte man diesen abhelfen? Wir sprechen mit Pflegekräften über ihre Befindlichkeiten und Sorgen.

Doch nicht alles ist schlecht. In manchen Fällen können neue Erfindungen den Pflegealltag erleichtern. Verändert hat sich aber auch die Ausbildung der Pflegekräfte. Neue Studiengänge wie Gesundheitsmanagement sind hinzugekommen. Wie ist das Leben in einem Pflegeheim? Wo sind Verbesserungen notwendig? Darüber werden wir auch aus der Sicht von Bewohnern und Angehörigen berichten. Vor der Führerscheinprüfung musste jeder von uns einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren? Das ist bei vielen nicht nur lange, sondern sogar sehr lange her. Kann das damals erworbene Wissen bei einem Notfall auf der Straße oder zuhause wieder abgerufen werden? Beispielsweise die oft lebensrettende stabile Seitenlage? In mehreren Beiträgen werden wir uns mit dem Thema Erste Hilfe beschäftigen. Spezielle Kurs gibt es auch für werdende Eltern. Was ist bei der Ersten Hilfe aus der Sicht der Profis zu beachten? Wir werfen zudem einen Blick in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wo es oftmals auch um schnelle Hilfe geht.

Erkrankungen an Herz und Kreislauf zählen zu den häufigsten Todesursachen. Auch viele junge Menschen leiden schon darunter. Grund genug, dass in der Serie „Gesund leben“ ausführlich auch auf dieses Thema eingegangen wird. Es geht um Fragen wie: Wie funktioniert der Kreislauf eigentlich? Was ist unter einer Herzneurose zu verstehen? Wir sprechen aber auch mit Betroffenen darüber, wie sie mit ihren Herz- oder Kreislaufleiden umgehen. Und zum Ende der vierten Themenwoche zeigen wir, was man für einen gut funktionierenden „Motor“ in unserem Körper tun kann. „Achtsamkeitstraining im Alltag“ lautet das Thema.