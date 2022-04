1 Welche geheimnisvollen Orte gibt es in Esslingen und dem Kreis? Die Eßlinger Zeitung sucht Hinweise. Foto: pexels

Die neue Stadtteil- und Kreisserie stellt unbekannte und auf den ersten Blick verlorene Orte im Kreis Esslingen vor. Hinweise gesucht.















Als geheimnisvolle Orte oder „Lost Places“ (verlorene Orte) werden verlassene Gebäude und verwitterte Ruinen bezeichnet, die vom Radar der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwunden sind und mitunter seit Jahrzehnten ein Schattendasein fristen. Und das meist zu unrecht, denn von diesen stillgelegten Fabriken, verwunschenen Parks, verfallenen Villen oder verlassenen Badeanstalten geht zweifellos eine ganz besondere Anziehungskraft aus: Eine rätselhafte, manchmal vielleicht sogar mystische Atmosphäre umgibt diese geheimnisvollen Orte. Aber auch ehemalige Gasthäuser, leer stehende Einkaufszentren oder kleine Monumente haben häufig eine interessante Vergangenheit vorzuweisen, die jedoch oft nur wenigen, alteingesessen Menschen bekannt ist.

Eßlinger Zeitung sucht „Lost Places“

Genau diesen unbekannten und geheimnisvollen Orten und deren Historie widmet sich die Eßlinger Zeitung in einer neuen Stadtteil- und Kreisserie. Wir tragen dazu bei, dass Geschichte und Geschichten bewahrt werden. Wer hat einst in diesem Haus gelebt? Was wurde in jener Fabrik produziert? Welche Geschichte steckt hinter dieser Kirche? Was hat es mit diesem kleinen Wäldchen auf sich? Weshalb sind diese Orte seit Jahrzehnten sich selbst und mehr oder weniger dem Verfall überlassen? Diesen Fragen gehen Reporter in der Serie nach und zeigen Esslingen und den Landkreis aus einer bis dato unbekannten und mitunter etwas geheimnisvollen Perspektive. Denn zweifellos gibt es sie überall, die verlassenen Fabriken und Häuser, genau wie die Mythen und Legenden, die um einen Platz oder einen Ort ranken, aber nur wenigen bekannt sind.



Dieses Serienformat hat bei der Eßlinger Zeitung bereits Tradition: Nachdem die Stadtteile und der Kreis in der Vergangenheit unter den Gesichtspunkten „Mobilität“ (2019), „Ehrenamt“ (2020) und „Spaziergänge“ (2021) beleuchtet wurden, geht es in diesem Jahr um „geheimnisvolle Orte“.

Am Ende der Serie, die neben den Esslinger Stadtteilen auch die Gemeinden auf den Fildern, im Schurwald und entlang des Neckars beschreibt, wird ein historisches Panorama entstanden sein, an dem die Leser ihre Freude haben sollen, wo sie etwas wiedererkennen und Neues entdecken können. Archiviert werden die Texte sowie begleitendes Film-, Ton und Bildmaterial auf der Webseite der Eßlinger Zeitung.

Wenn Sie verlassene Orte und Gebäude sowie Geschichten, Legenden und Mythen aus Esslingen oder dem Kreis kennen, melden Sie sich per E-Mail an lokales@ez-online.de.