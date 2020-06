1 Viele Stadtteile Esslingens schmiegen sich in die Hügellandschaft. Foto:

Die Corona-Pause ist vorbei: Die Serie der Eßlinger Zeitung über Esslinger Stadtteile geht weiter.

Esslingen - Die große Welt fängt vor der Haustür an. Mit diesen Worten kündigen wir im Februar eine Serie über die Stadtteile an. Menschen aus der Innenstadt, Oberesslingen oder Berkheim berichteten über Themen, die sie unmittelbar betreffen, weil sie dort spielen, wo die Menschen leben. Von der Corona-Krise war dann schon die Rede, aber für Deutschland war sie noch weit weg. Im März geriet dann die Welt auch in Esslingen aus den Fugen. Die Corona-Vollbremsung erwischte die Stadtteil-Serie, denn nichts war mehr wie vorher. Über bestimmte Alltagsthemen konnte man nicht mehr so reden wie zuvor, weil ja nun alles „neuen Regeln“ folgte.

Insofern ist diese Serie auch ein interessanter Spiegel der Zeit. Ja, das Virus wird uns noch lange beschäftigen, aber inzwischen sind wir zumindest mit einem Fuß in der „neuen Realität“ angekommen. Online-Konferenzen oder telefonische Besprechungen laufen routinierter, es gibt auch wieder echte Treffen von Mensch zu Mensch. Abstands- und Hygieneregeln sind teilweise schon in die Routine übergegangen. Und wir kehren in vielerlei Hinsicht – wenn auch unter neuen Bedingungen – zu unseren alten Problemen zurück. Das ist fast schon beruhigend. Auch, weil es diese Welt betrifft, die vor der Haustür anfängt.

Noch mehr aus den Stadtteilen und den Orten aus dem Landkreis

Die Verschiebung bringt es mit sich, dass sich an diese Stadtteilserie exakt eine andere Serie anschließt, die gleichfalls in den Esslinger Stadtteilen, aber auch in den Orten im Landkreis spielt. Dort geht es nicht um die vielen kleinen und großen Probleme vor Ort, sondern um das Ehrenamt. Neugierig? Am Montag schließen wir jene Stadtteilserie, die im Februar begann, ab. Und gleich im Anschluss heißt es: „Wir für euch – Die große Ehrenamtsserie der EZ.“ Nach dem Auftaktbeitrag am Dienstag folgt dann am Mittwoch der erste Teil. Er spielt in Hochdorf. In den Folgewochen erzählen wir weitere Geschichten von Menschen und Nachbarn, die alle eins gemeinsam haben: Sie engagieren sich für die Gemeinschaft.