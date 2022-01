1 Weil in Coronazeiten neue Formate hilfreich sind, kommen die Redakteurinnen und Redakteure via Internet in die Klassen. Foto: Roberto Bulgrin

Jahr für Jahr bietet das Projekt „Zeitung in der Schule“ Schülerinnen und Schülern aller Schularten Gelegenheit, die Eßlinger Zeitung auf allen Kanälen zu erkunden. Im März beginnt eine neue Runde.















Link kopiert

Esslingen - Für viele ist die tägliche Zeitungslektüre eine Selbstverständlichkeit. Junge Menschen tun sich jedoch manchmal schwer, einen Zugang zur Tageszeitung zu finden, weil es ihnen am nötigen Türöffner fehlt. Den bietet das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“, das Jahr für Jahr Schülerinnen und Schüler aller Schularten zum Mitmachen einlädt. Fünf Wochen lang erhalten sie Gelegenheit, die Eßlinger Zeitung täglich im Unterricht zu lesen, sich mit Redakteurinnen und Redakteuren über deren Arbeit zu unterhalten und sich selbst journalistisch zu versuchen. Klassen aller Altersgruppen von der Grundschule bis hin zu Gymnasien und Berufsschulen nutzen gerne diese Möglichkeit, in die moderne Medienwelt einzutauchen. Anfang März beginnt eine neue Runde des EZ-Projekts „Zeitung in der Schule“. Kurzentschlossene Lehrerinnen und Lehrer haben noch die Möglichkeit, sich mit ihren Klassen anzumelden.

Lesen auf allen Kanälen

„Zeitung in der Schule“ ist ein Klassiker geworden. Was vor drei Jahrzehnten mit einer Handvoll Schulklassen begonnen hatte, fand mit den Jahren immer größeren Zulauf. Die tägliche Zeitungslektüre steht im Mittelpunkt: Dank freundlicher Unterstützung durch die Bildungsstiftung der Kreissparkasse erhält jeder Schüler fünf Wochen lang tagtäglich die Eßlinger Zeitung druckfrisch ins Klassenzimmer geliefert. Auf Wunsch gibt es aber auch einen Zugang zu den digitalen Angeboten der EZ. So haben die jungen Leute Gelegenheit, ihre Tageszeitung ausgiebig zu studieren, die aktuellen Themen zu diskutieren, Stilformen zu untersuchen und zu entdecken, was ihnen die Lektüre bringen kann. Und weil die Eßlinger Zeitung nicht nur an den fünf Schultagen erscheint, können sich Schüler die gedruckte Samstagsausgabe mittlerweile sogar nach Hause schicken lassen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Pressekonferenz im Klassenzimmer

Weil man sich nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch mit der modernen Medienwelt auseinandersetzen sollte, bekommt jede Klasse via Internet Besuch von einer Redakteurin oder einem Redakteur, die den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort stehen, Einblicke in ihren journalistischen Alltag geben und dem einen oder anderen vielleicht auch Lust machen, selbst über eine berufliche Zukunft im Journalismus nachzudenken. Ob sie dafür Talent haben, können die jungen Leute ganz zum Schluss ausprobieren, wenn sie im Unterricht eigene Beiträge erarbeiten, die in unserer Zeitung veröffentlicht werden.

Coronagerechtes Konzept

Corona hat nicht nur für die Schulen, sondern auch für das Projekt „Zeitung in der Schule“ manches schwieriger gemacht. Dennoch hat Andreas Heinkel, der Geschäftsführer der Eßlinger Zeitung, schon im vergangenen Jahr deutlich gemacht: „Für uns war klar, dass wir ‚Zeitung in der Schule’ auf jeden Fall anbieten wollen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind als vor der Pandemie. Doch der Austausch mit Schülern und Lehrern ist uns sehr wichtig.“ Viele Lehrer sind diesen Weg im vergangenen Schuljahr mit ihren Klassen mitgegangen und haben das Angebot gerne genutzt.

Informationen zur Teilnahme

Anmeldung

Kurzentschlossene Lehrerinnen und Lehrer haben noch die Chance, sich mit ihren Klassen für das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ anzumelden. Die Anmeldung ist unter www.esslinger-zeitung.de/zeitung-in-der-schule online möglich.

Projekt

Der Projektzeitraum dauert vom 7. März bis 8. April. Falls dieser Zeitraum nicht in die Unterrichtsplanung passt, sind im Einzelfall andere Termine möglich. Lehrkräfte, die sich zum Projekt angemeldet haben, können online Materialien zur Unterrichtsplanung und -gestaltung nutzen.