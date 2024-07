EZ-Pokal – Vorrunde: Deizisau duselt sich ins Viertelfinale

1 Im Spiel gegen den VfB Oberesslingen/Zell holt der TSV Baltmannsweiler (links Felix Deininger) ein Unentschieden. Foto: /Robin Rudel

In der Gruppenphase des EZ-Fußballpokals gab es in der Gruppenphase keine allzu dicken Überraschungen. Die große Ausnahme war das Weiterkommen des TSV Scharnhausen.











Der Modus war ziemlich heftig: Aus den fünf Vorrundengruppen beim EZ-Fußballpokal schafften nur acht Teams den Einzug in die K.-o.-Phase. Dies wiederum bedeutete für zwei der fünf Gruppenzweiten das Aus. Das Schicksal traf den TSV Denkendorf in der Gruppe A (4 Punkte, 4:5 Tore) und Gastgeber TSV Baltmannsweiler in der Gruppe E (4 Punkte, 3:6 Tore). Ins Viertelfinale duselte sich hingegen Bezirksligist TSV Deizisau (4 Punkte, 3:3 Tore). Verdientermaßen schaffte hingegen der TSV Scharnhausen den Einzug in die Runde der letzten AchtDer B-Ligist verlor in der nominell starken Gruppe B kein einziges Spiel und schaffte, punktgleich mit Bezirksliga-Vertreter Plochingen, der die etwas bessere Tordifferenz hatte, das Weiterkommen.

Gruppe A

Nur in der Auftaktpartie gegen die TSG Esslingen war der in der Gruppe A favorisierte FV Neuhausen noch nicht richtig im Turnier. Dem 1:1-Unentschieden ließ der Landesligist dann jedoch zwei routiniert herausgespielte Siege folgen. Die glatte 0:4-Niederlage gegen den FVN im Filderderby kostete wiederum den TSV Denkendorf – mit ziemlicher Sicherheit und aus dem Nachhinein betrachtet – den Einzug ins Viertelfinale.

Gruppe B

Die letzte Begegnung in der Gruppe B war zugleich ein Endspiel um den fürs Weiterkommen sicheren Platz eins. Bezirksligist FV Plochingen und B-Ligist TSV Scharnhausen beharkten sich ordentlich und trennten sich letztlich mit einem leistungsgerechten 2:2. Den Plochingern reichte der Punkt aufgrund des besseren Torverhältnisses, um die Spitzenposition zu behalten. Klar war aber auch, ohne den Rechenschieber bemühen zu müssen, dass Scharnhausen als bester Gruppenzweiter ins Viertelfinale einzieht.

Gruppe C

Drei Spiele, drei Siege: Der TSV Berkheim dominierte die Gruppe C. Auch wenn die Erfolge des Neu-Bezirksligisten nicht überdeutlich ausfielen, unter dem Strich blieb die Weste weiß. Mit viel Mühe und einer Portion Glück schaffte Berkheims künftiger Klassenkollege, der TSV Deizisau, den Einzug ins Viertelfinale. TSV-Spielleiter Thomas Stiehl war mit den Leistungen zwar nicht gerade zufrieden. „Aber wenn du so durchs Turnier gehst, kommst du auch ins Finale“, orakelte er – und hätte beinahe recht behalten.

Gruppe D

In der Gruppe D tat es der VfB Reichenbach den Berkheimern gleich: Neun Punkte und 8:2-Tore standen für den VfBR am Freitagabend zu Buche. Im Finale um Gruppenplatz zwei trennten sich der TV Nellingen und der TV Hochdorf torlos, womit die Nellinger, nicht zuletzt aufgrund des klaren 3:0-Erfolgs gegen Ostfildern-Nachbar TB Ruit, sicher unter den letzten Acht standen.

Gruppe E

Wer, wenn nicht der FC Esslingen? – Diese zuvor gestellte, rhetorische Frage beantwortete der Verbandsliga-Aufsteiger mit drei Siegen und einer Gesamt-Tordifferenz von 11:1. Nur beim 2:1 gegen den VfB Oberesslingen/Zell hatte der FCE seine liebe Mühe. Die Esslinger Dominanz beim 4:0-Erfolg kostete wiederum den TSV Baltmannsweiler den Einzug ins Viertelfinale.