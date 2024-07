Angenehme Lauftemperaturen, aber auch Regen werden für den 7. Juli erwartet. Wegen der geschlossenen Schelztorhalle werden die Startunterlagen in der Alten Aula ausgegeben. Massiert wird in der Sporthalle des Georgii-Gymnasiums.











Im Rahmen des Schwörfests findet am Sonntag, 7. Juli, erneut der Eßlinger Zeitung Lauf statt, und zwar zum 24. Mal. Bis zum Voranmeldeschluss hatten fast 2900 Läuferinnen und Läufer ihren Start avisiert. Und es werden noch mehr: Von der erstmals eingerichteten Online-Nachmeldung haben in dieser Woche bereits etliche Sportlerinnen und Sportler Gebrauch gemacht. Kurzentschlossenen bietet sich am Wochenende auch vor Ort die Möglichkeit der Nachmeldung. Egal ob Bambini-, Schüler- oder Hauptlauf: Es muss mit Regen gerechnet werden.

Wetter: Die Prognosen sind uneinheitlich. Fest steht: Eine Hitzeschlacht wird es dieses Mal nicht geben, es sind angenehme Lauftemperaturen von nicht ganz 20 Grad prognostiziert. Allerdings lassen die Wetterapps für den Sonntagvormittag Regen erwarten. Ist das Kopfsteinpflaster in den Altstadtgassen schon trockenen Fußes herausfordernd, so wird dies bei Nässe gefährlich rutschig. Jede Starterin und jeder Starter sollte dies beachten. Gerade an den Ecken sollte das Tempo gedrosselt werden, Bestzeiten sind auf dem Stadtkurs sowieso nicht zu erwarten. In jedem Fall sollte nur in gesundem Zustand, in körperlich guter Verfassung angetreten werden. Und trotz des Regens: Das Trinken nicht vergessen.

Startunterlagen: Wegen Sanierungsarbeiten bleibt die Schelztorhalle geschlossen und fällt als Organisationszentrale aus. Nach städtischer Vorgabe darf auch der Hartplatz davor nicht betreten werden. Die Startunterlagen werden dieses Mal in der Alten Aula (Beblinger Straße 3) – gegenüber der Polizeiwache – ausgegeben. Wegen des zu erwartenden Andrangs am Sonntag wird empfohlen, die Startunterlagen bereits am Samstag abzuholen. Das lässt sich mit einem Gang über das Schwörfest gut verbinden. Die Alta Aula ist am Samstag von 11 bis 14 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 8 Uhr. Die Startnummer mit dem Transponder ist außen an der Kleidung zu tragen, nicht zuletzt, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Funkübertragung nicht funktioniert. In der Alten Aula werden keine Starter- und auch keine Ergebnislisten ausgehängt. Beide sind online unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf einzusehen.

Nachmeldungen: Hier gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Nachmeldungen sind nun auch online möglich, was das Prozedere für Startende erleichtert und von Veranstalterseite empfohlen wird. Die Nachmelder bekommen mit der Bestätigungsmail ihre Startnummer mitgeteilt, diese sollten sie bei Abholung der Startunterlagen bereithalten. Es gibt aber nach wie vor die Nachmeldevariante vor Ort, und zwar auch in der Alten Aula: Am Samstag sind die Nachmeldeschalter dort von 11 bis 14 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 8 Uhr. Nachmeldungen sind – online wie mit Papierformular – bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufes möglich.

Duschen, Massage, Toiletten: Duschen für Frauen und dieses Mal auch für Männer stehen in der Sporthalle des Georgii-Gymnasiums zur Verfügung. PhysioES bietet in der Georgii-Sporthalle zudem am Sonntag ab 9 Uhr kostenlose Massagen an (zuvor bitte duschen). Toilettenkabinen werden für Frauen und Männer in der Schwanengrabenstraße (hinter dem Landesdenkmalamt) aufgereiht.

Zeitmessung: Im vergangenen Jahr wurde die Laufzeit erstmals mit dem „MikaTag“-Transponder gemessen. Dies hat sich bewährt. Der Transponder ist bei der Aushändigung der Startnummer bereits auf deren Rückseite angeklebt; er darf keinesfalls geknickt werden, sonst funktioniert die Zeitmessung nicht. Die Transponder sind Einwegprodukte und können über den Hausmüll entsorgt werden, das vormals praktizierte aufwendige Pfand-Prozedere entfällt. Im Start- und Zielbereich muss weiterhin über die dort ausgelegten Matten gelaufen werden, damit die Zeitmessung ausgelöst wird.

Autofreie Zone: Während des Schwörfests und des Eßlinger Zeitung Laufs haben Autofahrer keine Chance, in die Innenstadt innerhalb des Altstadtrings zu gelangen. Die Altstadtstraßen sind von Samstag ab 6 Uhr bis Sonntag 21 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Auch das Parken wird auf den Veranstaltungsbereichen nicht mehr möglich sein, dies gilt insbesondere auf und an der Laufstrecke. Wer es doch tut, wird abgeschleppt. Die Einschränkungen gelten auch für Anwohner. Das Parkhaus am Behördenzentrum kann angefahren werden, dahinter bleiben aber Agnespromenade, Abt-Fulrad-Straße, Markt- und Rathausplatz gesperrt. Darüber hinaus können Rossmarkt und Kesselwasen sowie die Tiefgaragen Kleiner Markt und Schelztor nicht angefahren werden. Das Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Gutscheine und Siegerehrung: Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf nach dem Lauf ein Formular, mit dem Gutscheine angefordert werden können (bis 17. Juli). Die Platzierung, auch die in der jeweiligen Altersklasse, kann über den Ergebnisdienst auf der EZ-Lauf-Seite ermittelt werden. Eine Siegerehrung für die Altersklassen gibt es nicht. Geehrt werden nach dem Lauf – gegen 13.30 Uhr im Schatten des Schelztorturms – die drei Erstplatzierten der vier KSK-Bambiniläufe, der drei AOK-Schülerläufe (Mädchen und Jungen) sowie des Hauptlaufes (Frauen und Männer). Ebenfalls Pokale erhalten die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer, die ins Ziel kommen.

Strecken: Die Bambini-Strecke (Start Agnesbrücke, Wendepunkt in der Bahnhofstraße) ist etwa 500 Meter lang. Schülerläufe 1 und 2 führen über rund 1,5 Kilometer, beim Schülerlauf 3 müssen eine Runde und damit 2,5 Kilometer bewältigt werden. Die beim Hauptlauf vier Mal zu laufende Rundstrecke ist vom Leichtathletikverband vermessen. Der Start erfolgt in der Bahnhofstraße, der Zieleinlauf ist in der Schelztorstraße.

Berichterstattung: Neben der Berichterstattung in der Montag- und Dienstagausgabe der Eßlinger Zeitung gibt es auch die Möglichkeit, das Lauf-Geschehen am Sonntag via Liveblog auf der Internetseite der EZ und auf Facebook zu verfolgen. Im Laufe des Tages veröffentlicht die EZ zudem Fotos – auch auf Instagram. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe werden zeitnah nach dem jeweiligen Zielschluss unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ins Netz gestellt.