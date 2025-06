EZ-Lauf: Volker Kalmbach sorgt für Erfrischung

1 Volker Kalmbach demonstriert die EZ-Lauf-Duschkonstruktion. Foto: /Karin Ait Atmane (2)/Herbert Rudel

In der Regel ist es heiß beim EZ-Lauf. Auch bei der 25. Ausgabe wird DRK-Mann Volker Kalmbach im Ziel für die ersehnte Abkühlung sorgen.











Von Karin Ait Atmane

Volker Kalmbach ist zwar nicht bei der Feuerwehr engagiert, sondern beim Roten Kreuz. Trotzdem ist er der Mann fürs „Wasser marsch!“ beim Eßlinger Zeitung Lauf: Seine Dusche erfrischt die Läuferinnen und Läufer, wenn sie im Ziel ankommen. Der 80-Jährige hat das Einzelstück vor rund zwei Jahrzehnten selbst konstruiert.

Notwendige Abkühlung nach dem EZ-Lauf

Meistens ist es warm beim EZ-Lauf, „zu warm manchmal, und vor allen Dingen dämpfig“, sagt Volker Kalmbach, der schon seit dem ersten Lauf als DRK-Bereitschaftsleiter und mittlerweile als Ehrenbereitschaftsleiter vor Ort ist. Er weiß, wie sehr die Hitze den Läuferinnen und Läufern zusetzt. Deshalb griff er in den Anfangsjahren kurz entschlossen zum Gartenschlauch, um beim Zieleinlauf für die notwendige Abkühlung zu sorgen. Die Nassgespritzten waren ihm dankbar für den kalten Guss – und daraus erwuchs der Gedanke, die eher brachiale Spritzaktion durch Wasser von oben zu ersetzen. Kalmbach hat die Dusche selbst gebaut, die mit ihrem dreibeinigen Standfuß und den beiden weit ausladenden Armen ein wenig wie eine altertümliche Fernsehantenne aussieht, oder wie ein hoher Wäscheständer ohne Leine. Das Wasser rinnt aus zwei Kupferrohren, in die der Mann vom DRK einfach „ein paar Löcher reingebohrt“ hat: für einen gelernten Heizungsbauer wie ihn kein Problem.

Nun könnten die Leute, anders als bei der Schlauchspritze, „selbst entscheiden, wie lange sie drunter bleiben“, sagt Kalmbach. Die einen huschen nur kurz zum Erfrischen durch den Regenvorhang oder gehen dran vorbei, die anderen duschen komplett und ausgiebig, manche mit nacktem Oberkörper oder bis sie samt ihrer Kleidung pitschnass sind. Rafael Treite hat sich im vergangenen Jahr sogar mitsamt dem Mikrofon in den Dusch-Regen gestellt. Er war mitgelaufen und hatte „gefühlt“ eine Körpertemperatur von 40 Grad. „Da ist der erste Gedanke schon, in einen kühlen See zu springen“, sagt der Moderator von ES-TV. Stattdessen nahm er die Dusche und staunte über ihre Wirkung. „Wenn du da drunter gehst, das ist richtig kalt“, sagt er – ihm seien beinahe die Sprechmuskeln erstarrt. Anders als beim Sprühvorhang unterwegs komme hier das Wasser richtig an, sofern man das wolle. Das sei nach dem Lauf genau das Richtige, findet Rafael Treite.

Volker Kalmbach und sein Team freuen sich über die vielen begeistert hochgereckten Daumen und den Anblick der nassen, glücklichen „Finisher“. Und über die vielen Dankeschöns, die sie hier ebenso erhalten wie beim Verteilen von Trinkwasser und bei der Versorgung von Patienten in ihrem Sanitätszelt.

„Am Ziel haben wir immer Action“

Auch die Kinder, die beim EZ-Lauf als Erste starten, nutzen die Dusche gerne, oft noch ausgelassener als die Erwachsenen. Und manchmal wird nach dem Lauf dann noch ein Wasserspielplatz für alle draus. So oder so, „am Ziel haben wir immer Action“, stellt der Ehrenbereitschaftsleiter fest.

Action hat das DRK-Team am Laufwochenende ohnehin, zumal der Stadtlauf in Kombination mit dem Schwörfest stattfindet, bei dem die Rotkreuzler ebenfalls Bereitschaftsdienst machen. Insgesamt sind rund 40 Helferinnen und Helfer des DRK im Einsatz, zum EZ-Lauf kommen weitere von anderen Bereitschaften dazu. Volker Kalmbach kocht für sie alle in der DRK-Unterkunft in der Kurt-Schumacher-Straße. Für ihn sei das kein Stress, sagt er, der schon weitaus mehr Leute bekocht hat. Seit 1959 ist er beim DRK aktiv, immer motiviert vom Wunsch zu helfen. So hat er in der Vergangenheit mehrere Hilfstransporte in Krisengebiete begleitet und war auch dort im Einsatz, ebenso wie er sich hierzulande in der Flüchtlingshilfe und bei vielen anderen Aktionen des DRK einbrachte. 2017 hat der Esslinger, der kein Mann der großen Worte ist, für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.

Der Austausch macht Freude

Auf den Großeinsatz bei Stadtlauf und Stadtfest freut sich der 80-Jährige immer sehr: Da kann er direkt vor der Haustür helfen, und er genießt die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und mit anderen Organisationen, von der Bergwacht bis zur TSG Esslingen. Der Austausch mache Freude und sei wichtig. „Es geht heute nicht mehr allein“, sagt Kalmbach.