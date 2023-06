1 Die Anmeldephase biegt auf die Zielgerade ein. Foto: /Herbert Rudel

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen feiert nicht nur ihr 175-jähriges Bestehen und schickt aus diesem Anlass am 9. Juli ein eigenes Jubiläumsteam auf die EZ-Lauf-Strecke, sie organisiert auch in diesem Jahr im Vorfeld der Veranstaltung Lauftreffs. Dazu hat die KSK sich erneut den erfahrenen Lauftrainer Rafael Treite ins Boot geholt. Die Treffs finden an den Montagen 12., 19. und 26. Juni sowie 3. Juli statt. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr vor der Hauptstelle der Kreissparkasse in der Esslinger Bahnhofstraße. Einfach vorbeikommen und mitlaufen.

Die Online-Anmeldung für den EZ-Lauf schließt am 18. Juni. Es sollte sich also sputen, wer bei dem Laufvergnügen mitmachen will. Natürlich gibt es aber auch am Laufwochenende noch die Möglichkeit zur Nachmeldung.

www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf