Absage 2020, erstmals ein herbstlicher EZ-Lauf im November 2021 (und dieser mit umfassendem Hygieneregelwerk), normale Verhältnisse im Juli 2022: Die Corona-Pandemie hat auch den Eßlinger Zeitung Lauf in Turbulenzen gestürzt. Umso glücklicher sind nicht nur die Veranstalter, sondern auch viele treue Läuferinnen und Läufer, dass in diesem Sommer wieder ein freies und für die meisten auch befreiendes Laufen möglich ist. Möglich macht dies eine große Helferschar aus den Reihen der TSG Esslingen. Seit der ersten Ausgabe ist der Verein vom Zollberg Partner des EZ-Laufs. Und wer an den Laufwochenenden beobachtet hat, wie in dem Team ein Rädchen ins andere greift, weiß, mit welcher Kompetenz und Empathie die Helferinnen und Helfer zu Werke gehen. Ob Streckenposten, Startnummernausgabe, Verpflegung, das einfühlsame Betreuen der Kinder, Auf- und Abbau, Informationsschalter, die zahllosen Stunden des Organisationsteams im Vorfeld des Laufs und viele Aufgaben mehr: Nichts ist den TSGlern zu viel. Mit einem Lächeln und viel Begeisterung begegnen sie den Sportlern.

Lohn ist für die mehr als 200 Helferinnen und Helfer die Freude in den Augen der Kinder und Jugendlichen, die zufriedenen, trotz der Erschöpfung glücklichen Gesichter der Erwachsenen im Ziel, und dass die Sportlerinnen und Sportler auf ihrer Wegstrecke von einer großen und auch lauten Zuschauerschar angefeuert werden. Die Verbindung zwischen Zaungästen und Läufern ist in Esslingen eine besondere. Dieser Volkslaufcharakter wird auch in Zukunft erhalten bleiben. Und doch gibt es natürlich Starterinnen und Starter, die vorneweg laufen.

Sieger beim Hauptlauf im vergangenen Jahr war Christian Muth, gefolgt von Eike Krautter und Felix Schönfeldt. Bei den Frauen war Kristin Buser, aufgewachsen in Deizisau und seit Kindesbeinen Teilnehmerin beim EZ-Lauf, die Schnellste; auf den Plätzen zwei und drei folgten Carolin Stegmaier und Maria Nogueira. „Die Organisation ist erstklassig“, bestätigte Christian Muth die Arbeit der TSG Esslingen. „Darüber hinaus ist es gut, dass der Lauf über vier Runden geht“, sagte der Künzelsauer. So sähen die Zuschauer die Läufer öfter. Die Veranstaltung sei einzigartig, nicht zuletzt durch die Atmosphäre in den Altstadtgassen. Die hat auch Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer genossen, und zwar schon das zweite Mal. Denn im November 2021 war er bereits kurz nach Amtsantritt gestartet, und auch der OB profitiert dabei von der vorzüglichen Organisation der TSG Esslingen.