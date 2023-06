1 Alte Bewegungsspiele wie „Himmel und Hölle“ bringen Abwechslung in die Vorbereitung; Tim und Lea Raecke machen es zusammen mit Janne Erben (von links) vor. Foto: /Herbert Rudel

Der EZ-Lauf-Termin rückt näher. Zeit, in die Vorbereitung einzusteigen – auch für Kinder und Jugendliche. Doch wie soll der Nachwuchs trainieren?















Der Eßlinger Zeitung Lauf erfreut sich in der Läuferszene großer Beliebtheit, das besondere Flair lockt alljährlich eine große Läuferschar an. Auch bei den Kleinsten hat sich längst herumgesprochen, dass der Lauf durch die Esslinger Altstadt ein außergewöhnlicher Event ist. Bambini- und Schülerläufe sind seit Jahren feste Bestandteile der Veranstaltung. Motiviert durch Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer laufen in der Regel mehr als 1000 Mädchen und Jungen mit. Die Streckenlängen sind auf das jeweilige Alter des Nachwuchses abgestimmt. Im Vorfeld stellt sich die Frage, ob und wie sich insbesondere Kinder auf den Lauf vorbereiten können.

Verschiedene Aspekte sollten hierbei beachtet werden. Vor einer erstmaligen Teilnahme am EZ-Lauf sollte man die Strecke im Vorfeld kennenlernen und ablaufen, um am großen Tag unverkrampft und konzentriert laufen zu können. Kinder benötigen genaue Orientierung, damit keine Überforderung entsteht.

Pausen einlegen

Um die Kinder körperlich auf den Eßlinger Zeitung Lauf vorzubereiten, wäre es ratsam, einige Wochen zuvor spielerische Laufeinheiten zu üben. Verschiedene Tempi müssen sich dabei abwechseln, Laufphasen sollten öfter von Geh- und Stehpausen unterbrochen werden. Dabei werden nicht nur mehr Muskelgruppen aktiviert als beim eintönigen Dauerlaufen, den Kleinen wird auch nicht langweilig.

Als Ergänzung zu diesen Einheiten sind alte Bewegungsspiele wie zum Beispiel Sackhüpfen, Seilspringen oder „Himmel und Hölle“ zu empfehlen, da der Körper hierbei mit viel Spaß ganzheitlich und altersgemäß trainiert wird.

Am Wettkampftag ist es vor allem für die Kleinen wichtig, rechtzeitig vor Ort zu sein, um die Atmosphäre aufzunehmen. Das hilft auch, damit sich bei den jungen Starterinnen und Startern die Aufregung etwas legen kann. Das gesunde und nicht zu üppige Frühstück sollte schon mindestens eine Stunde her sein. Und vor allem auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr vor und nach dem Lauf sollte geachtet werden.

Bei der Kleidungsauswahl gilt dasselbe wie bei den Großen: Die Laufschuhe sollten schon eingelaufen sein und auf keinen Fall drücken. Sollte es wieder einen Jahrhundertsommer geben, ist eine geeignete Kopfbedeckung zu empfehlen. Gemäß dem Motto „Dabei sein ist alles“ wird es so nur Gewinner geben.