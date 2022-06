1 Laufvergnügen in Esslingens Altstadtgassen. Foto: /Herbert Rudel

Die Voranmeldefrist für den Eßlinger Zeitung Lauf am 3. Juli ist abgelaufen. Und 1819 Läuferinnen und Läufer haben bis zum 12. Juni die Gelegenheit genutzt, ihren Start anzukündigen. Dies belegt zwar ein nach wie vor reges Interesse an dem Volkslauf, gegenüber den Vor-Corona-Jahren ist die Zahl aber zurückgegangen. Wer sich bis zum Fristablauf nicht entscheiden konnte, seine Anmeldung abzugeben, muss sich nicht grämen: Es besteht die Möglichkeit der Nachmeldung, und zwar am Samstag, 2. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, sowie am Lauftag selbst ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Start des jeweiligen Laufs. Die Nachmeldestelle befindet sich in der Schelztorhalle. Zu den oben genannten Zeiten können auch die vorangemeldeten Läufer ihre Startunterlagen abholen. Zu empfehlen ist, den Umschlag mit Startnummer, Chip, Sicherheitsnadeln und mehr am Samstag abzuholen.