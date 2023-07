1 Souveräne Siegerin der Frauenwertung: Theresa Weixler. Foto: /Herbert Rudel

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad stellt Theresa Weixler die Konkurrenz klar in den wenig vorhandenen Schatten.















Mit einer Siegerzeit von unter 40 Minuten setzte sich die für das Jubiläumsteam der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen startende Theresa Weixler in exakt 39:39 Minuten klar gegen ihren Konkurrentinnen durch und gewann damit die 23. Auflage des EZ-Laufs. Hinter Weixler überquerte Katrin Gottschalk vom Lima-Theater Esslingen in 42:00 Minuten als Zweitplatzierte die Ziellinie. Auf Platz drei folgte Christine Sigg-Sohn (Esslinger Herzen) mit einer Zeit von 44:28 Minuten. Insgesamt blieben die ersten sechs Läuferinnen alle unter der 45-Minuten-Marke, die ersten 14 Starterinnen kamen vor Ablauf von 50 Minuten ins Ziel. Zuerst einmal Gratulation zum Sieg. Wie erging es Ihnen bei diesen hochsommerlichen Temperaturen?Dankeschön. Dass es heute heiß werden würde, war ja bereits im Vorfeld klar. Man hat sich deshalb immer auf die etwas schattigeren Stellen gefreut, und das war dann zumindest ein wenig Abwechslung. Sind Sie mit Ihrer Zeit von 39:39 Minuten zufrieden? Ja, für diese Temperaturen ist das für mich eine echt klasse Zeit. Das hätte ich so nicht erwartet. Wie erging es Ihnen auf dem doch ungewohnten Untergrund mit vielen Kopfsteinpflaster-Passagen? Viele Läuferinnen und Läufer hatten damit Probleme. Hat Ihnen das nichts ausgemacht? Also ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass es wesentlich rutschiger sein würde. Aber es ging dann im Endeffekt doch deutlich besser als gedacht. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Probleme beim Überrunden der anderen Starterinnen und Starter. Wie empfanden Sie das heute? Das war in der Tat ein großes Problem. Hier müsste man wirklich überlegen, ob man nicht eventuell mit mehreren Startgruppen arbeiten könnte. Den anderen Athletinnen und Athleten kann man hier kaum Vorwürfe machen. Die sehen einen natürlich von hinten nicht kommen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen entschuldigen, die ich beim Überholen angerempelt habe, das tut mir wirklich leid. Haben Sie sich speziell auf den EZ-Lauf vorbereitet? Eigentlich nicht. Ich laufe einfach regelmäßig. Und da Esslingen meine Heimatstadt ist, war der EZ-Lauf natürlich immer ein Muss! Was heißt das? Sind Sie im nächsten Jahr nicht am Start? Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich werde demnächst von Esslingen wegziehen, und da muss ich dann erst mal sehen, ob es im kommenden Jahr wieder passt. Das Gespräch führte Steffen Wahr.