EZ-Lauf: Mehr als 2900 Anmeldungen

Am 6. Juli wird wieder um Positionen gekämpft. Foto: /Herbert Rudel

Das Lauffieber grassiert wieder. Das zumindest lässt sich aus den Anmeldezahlen für den EZ-Lauf am 6. Juli schließen. Denn bis zum Ende der Voranmeldephase am 15. Juni haben sich insgesamt 2908 Starterinnen und Starter registriert. Und zwar von Jung bis Alt, also für die vier KSK-Bambiniläufe, die drei AOK-Schülerläufe und den Hauptlauf um den Sport-Flöss-Pokal. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit zur Nachmeldung. Hier gibt es für Spätentschlossene die im vergangenen Jahr eingeführte Variante, sich auch online nachzumelden. Das Online-Formular wird am 30. Juni wieder freigeschaltet. Das Nachmelden geht aber auch vor Ort, und zwar in der Alten Aula am 5. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, und am 6. Juli ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs.

www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf