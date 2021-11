6 Leah Salen und Annette Laufmann kurz vor Beginn des EZ-Laufs. Foto: Johannes M. Fischer

Drei Großveranstaltungen in Esslingen sorgen für einen außergewöhnlich geselligen Sonntag. Eine Morgenspaziergang am Rande des EZ-Laufs.















Esslingen - Esslingens Straßen waren voll am Sonntag. Der Esslinger Herbst, ein verkaufsoffener Sonntag, der EZ-Lauf und die Eröffnung des Lesefestivals LesART machten den Tag zu einem Art Supersonntag. Und das war nicht alles. Ein Flohmarkt, ein Kunshandwerker- und Antiquitätenmarkt und ein Posauenenchor, der hoch über den Dächern Esslingens seine Lieder spielte. Dabei fing alles ganz leise an, denn die eigentliche Vorarbeit geschah außerhalb des Rampenlichts.

Gute Sicht von der Inneren Brücke

Streckenposten Nummer 46 hatte Mühe, sich an einem Sonntagmorgen um 7 Uhr aus dem Bett zu hieven. Doch es war ja wichtig, also war Leah Salen zur Stelle, als sie gebraucht wurde: Um 8.15 Uhr an der Schelztorhalle, wo sich mehr als 300 Helfer der TSG Esslingen trafen, sich noch einmal zum bevorstehenden EZ-Lauf gegenseitig brieften und dann ausschwärmten. Unter den 70 Streckenposten auch die 46: Leah Salen und ihre Freundin Fanny Kienlin. Ihr Standort: die Innere Brücke. Von hier aus sollten sie später einen besonderen Blick auf den Lauf bekommen, denn die Sportler liefen sowohl über als auch unter der Brücke hindurch, je nachdem an welchem Streckenkilometer sie gerade angelangt waren. Besetzt wurden die Posten nach einer Karte des Ordnungsamtes, auf der die Stellen für die Streckenposten markiert worden waren.

Während Leah Salen eine gelbe Warnweste trug, kam die Mutter Annette Laufmann in Zivil: Sie ist im Finanzvorstand der TSG und hatte auch an diesem Tag die Kasse unter sich. Wie die anderen war sie um 8.15 Uhr pünktlich am Treffpunkt und es reichte sogar noch zu einem kurzen Plausch mit der Tochter, dem Streckenposten Nummer 46.

Der Bauhof sorgt für die Absperrungen

Verschnaufpause hatten unterdessen die Männer vom Bauhof. Noch bevor alles losging, bauten die mit grellen orangefarbenen Westen ausgestatteten Anpacker die Sperren auf, die bereits am Vortag angeliefert worden waren. Als die ersten Läufe losgingen, konnten sie erst mal durchatmen, aber der Tag war für sie noch lange nicht zu Ende. Erst als der Allerletzte des Hauptlaufes durchs Ziel war, wurde wieder abgebaut – das passierte dann auch in etwa zeitgleich mit dem Startschuss für den Esslinger Herbst, dem verkaufsoffenen Sonntag mit viel Musik und diversen Aktionen.

Früh aufgestanden waren auch die Bläser des Esslinger CVJM-Posaunenchors. Als sie gegen 9 Uhr morgens aus einem Seiteneingang der Stadtkirche St. Dionys ins Freie traten, hatten sie ihr Werk bereits vollbracht. Wie jeden Sonntag spielten sie ab 8.30 Uhr eine halbe Stunde lang von einer der beiden Türme ihre Lieder.

Gegen Mittag quälten sich die letzten Läufer in die letzte Runde, Leah Salen und Fanny Kienlin feuerten sie kräftig an. Ihr Arbeitstag neigte sich dem Ende zu. Es gab, wie sie sagen, „keine besonderen Vorkommnisse“ – heißt, der Tag hatte für die beiden und die Esslinger Stadtgesellschaft einen guten Anfang genommen.