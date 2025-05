EZ-Lauf: In die Vorbereitung einsteigen

In die Vorbereitung einsteigen

1 Mutter und Tochter im Laufduett: Hannah und Elisa Kiss (rechts). Foto: /Andrea Weiler

Der EZ-Lauf-Termin rückt näher. Zeit, in die Vorbereitung einzusteigen. Mit einigen Tipps vom Fachmann geht dies leichter.











Link kopiert

Der Eßlinger Zeitung Lauf erfreut sich in der Läuferszene großer Beliebtheit: Groß und Klein genießen alljährlich das besondere Flair. Doch zuvor gilt es, Grundlagen zu schaffen, gerade wenn das Training bisher nicht ganz so intensiv war. Frühzeitig sollte mit der Vorbereitung begonnen werden. Laufen in Gemeinschaft kann eine entscheidende Motivationshilfe sein, auch die Familie wirkt unterstützend.

In einer Zeit, in der der Alltag oft hektisch und stressig ist, suchen viele Familien nach Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen und gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit zu tun. Eine wunderbare Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das gemeinsame Laufen. Es bietet nicht nur körperliche Vorteile, sondern stärkt auch den Zusammenhalt innerhalb der Familie und fördert einen gesunden Lebensstil.

Warum Laufen?

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Laufen ist eine der einfachsten und zugänglichsten Sportarten. Es erfordert keine spezielle Ausrüstung und kann nahezu überall durchgeführt werden. Ob am Neckar entlang, auf der Neckarinsel, in der Stadt, in den Weinbergen oder auf dem Schurwald – die Möglichkeiten für Einsteiger wie auch fortgeschrittene Läufer sind vielfältig.

Gesundheitliche Vorteile

Die gesundheitlichen Vorteile des Laufens sind zahlreich. Erwachsenen verhilft das regelmäßige Laufen zur kardiovaskulären Gesundheit, es stärkt die Muskulatur und fördert die Ausdauer. Es hilft, das Gewicht zu kontrollieren und das Risiko von chronischen Krankheiten wie Diabetes zu reduzieren. Darüber hinaus wirkt sich Laufen positiv auf die mentale Gesundheit aus, indem es Stress abbaut und das allgemeine Wohlbefinden steigert. Bei Kindern fördert es den Aufbau und die Stärkung von Muskeln und Knochen. Das ist besonders wichtig für das Wachstum und die Entwicklung. Laufen verbessert die Koordination und die motorischen Fähigkeiten, was Kindern in vielen anderen sportlichen und alltäglichen Aktivitäten zugutekommt. Und nicht zuletzt kann das Erreichen von Laufzielen das Selbstbewusstsein stärken und Kindern beibringen, wie wichtig Disziplin und Durchhaltevermögen sind.

Wie anfangen?

Beim Laufen als Familienaktivität gilt es, einiges zu beachten. Zunächst: Mit kurzen Strecken und langsamem Tempo beginnen, allmählich Distanz und Geschwindigkeit steigern. Der Spaß darf nicht zu kurz kommen: Die Läufe abwechslungsreich gestalten, Spiele oder Herausforderungen integrieren. Eine Schatzsuche auf der Strecke kann ungeahnte Energien freisetzen, ebenso eine Lauf-Challenge mit den Eltern oder ein Hindernisparcours. Und Regelmäßigkeit ist wichtig: feste Zeiten für das gemeinsame Laufen einplanen, um eine Routine zu entwickeln.

Fazit

Laufen als Familienaktivität ist eine hervorragende Möglichkeit, gemeinsam fit und gesund zu bleiben. Das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Familie wird auch durch wertvolle Erinnerungen gestärkt, eine positive und aktive Lebensweise wird entwickelt. Kinder lernen von ihren Eltern die Bedeutung von körperlicher Aktivität und gesunder Lebensweise.