Verfolgen Sie den Eßlinger Zeitung Lauf in unserem Live-Blog: Wir versorgen Sie mit den aktuellsten Informationen, Bildern und Videos - außerdem haben wir dort alles Wissenswerte rund um das Event zusammengetragen.















Zweieinhalb Jahre liegt er nun schon zurück: der letzte Eßlinger Zeitung Lauf. Damals, im Juli 2019, ahnte noch niemand der zahlreichen Laufbegeisterten, dass es vorerst das letzte Mal sein würde, dass sie unter tosendem Applaus hunderter Zuschauer quer durch die Esslinger Altstadt rennen. Doch dann kam das Coronavirus, das unser aller Leben verändert und auch die Esslinger Traditionsveranstaltung voerst auf Eis gelegt hat. Bis jetzt. Denn: An diesem Sonntag (7. November) um 9 Uhr soll der Startschuss des nächsten EZ-Laufs erfolgen. Und obwohl die Veranstaltung in diesem Jahr deutlich später als sonst - November statt Juli - und nur unter strengen Hygienevorschriften stattfindet, herrscht bei Teilnehmern und Veranstaltern große Vorfreude.

In unserem Live-Blog werden wir Sie bis Sonntag mit allen Informationen rund um die Veranstaltung versorgen: Wie sieht der Zeitplan aus? Welche Regeln gelten für Zuschauer? Wo kann man sich noch zu einem der Läufe anmelden? Wie erhalte ich meinen Chip? Im Idealfall erhalten Sie auf jede Ihrer Fragen eine Antwort. Zudem werden wir den gesamten Lauftag mit News, Bildern und Videos begleiten, damit es sich auch für die Daheimgebliebenen so anfühlt, als wären Sie am Streckenrand in der Esslinger Altstadt mit dabei.