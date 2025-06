EZ-Lauf: Glückliche Gewinner

1 Patrick Funk (links) erhält aus den Händen von Fatih Fidan den Gutschein. Foto:

Zum 25. EZ-Lauf hat Hauptsponsor Sport Flöss Sonderpreise ausgelobt.











Patrick Funk hat als Fußballer glorreiche Oberliga-Zeiten des TSV Wäldenbronn mitgemacht, nach der aktiven Kickerkarriere hat er den Schritt zum Laufen gewagt – und Gefallen daran gewonnen. Mehr als zehn Mal war er mittlerweile beim Eßlinger Zeitung Lauf dabei. Als nun sein Stammverein TSV RSK Esslingen, bei dem Funk seit 50 Jahren Mitglied ist, zum 125-jährigen Bestehen ein EZ-Lauf-Jubiläumsteam zusammenstellte, war er selbstverständlich dabei. Schließlich mache der Lauf „einfach Spaß“. Und er hatte Glück: Denn Patrick Funk wurde an 250. Position angemeldet, was ihm einen 100-Euro-Gutschein von Sport Flöss einbrachte. Der EZ-Lauf-Hauptsponsor hatte zum 25. Lauf für die 25., 250. und 2500. Anmeldung Sonderpreise ausgelobt. Flöss-Geschäftsführer Fatih Fidan überreichte den Gutschein vor Kurzem. Als alt-eingesessenes Esslinger Unternehmen sei die Laufunterstützung gelebte Tradition. „Wir wollen zum Sport animieren“, sagte Fidan. An 25. Stelle (125-Euro-Gutschein) hatte sich eine Lehrerin aus Stuttgart angemeldet: Als Laufanfängerin wollte sie sich ein Trainingsziel setzen. Nun war sie wie Patrick Funk freudig überrascht über den Gewinn. Und eine Überraschung steht noch aus: für die 2500. Anmeldung.