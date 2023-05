1 Gerade im Nachwuchsbereich sind die „Flammenden Herzen“ beim Eßlinger Zeitung Lauf stark vertreten. Foto: /Flammende Herzen

Mit einem starken Team treten die „Flammenden Herzen“ alljährlich beim EZ-Lauf an. Das hat auch Vorteile für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Landkreis.















Entstanden aus einer Marketingidee, hat sich das Projekt zu einer nachhaltigen Hilfe für Kinder und Jugendliche im Landkreis Esslingen entwickelt: Die „Flammenden Herzen“ sind seit Jahren die größte Gruppe beim Eßlinger Zeitung Lauf und generieren hierüber Spendengelder. Gleichzeitig wird der Nachwuchs ins Laufen gebracht. Derlei Engagement für die Schwachen in der Gesellschaft ist aufwendig. Vorne dran beim Organisationsteam steht Claudia Kösling. „Es ist toll, dass Läuferinnen und Läufer ihre Energie in den EZ-Lauf und damit in unsere Projekte stecken“, sagt sie. Doch eine weitere entscheidende Komponente kommt hinzu: „Ohne Sponsoren läuft nichts.“

Vor zwölf Jahren hatten ein Bäcker, ein Blumenhändler sowie ein Rollladen- und Markisenspezialist die Idee, Imagepflege und Hilfe unter einen Hut zu bringen. Aus dem Verkauf von ausgewählten Produkten aus dem jeweiligen Sortiment sollten Spenden eingesammelt werden. Entsprechend dem Produktwert wurden Teilbeträge festgelegt, die in die Kinder- und Jugendhilfe fließen sollten. Der Bäcker machte die „Flammenden Herzen“ zur Spendensache, und so war auch schon der Name für den ein Jahr später gegründeten Verein gefunden. Denn es stellte sich schnell heraus, dass der Aufwand groß ist und die Sache auf solide Füße gestellt werden muss. Die Hilfe sollte damit verstetigt werden, nachdem im ersten Aktionsjahr 4000 Euro zusammengekommen waren und damit ein Bolzplatz an einem Kindergarten in Nellingen finanziert worden war.

Für den EZ-Lauf sucht der Verein Sponsoren, die für die Mannschaftsmitglieder eine „überhöhte“ Startgebühr übernehmen. Das zu viel Gezahlte fließt in die Spendenkasse. Als Gegenleistung werden die Firmennamen auf Shirts, Plakate und Flyer gedruckt. „Wir sammeln Sponsoren“ nennt das Claudia Kösling. Einmal dabei, bleiben diese der Sache in aller Regel treu. Mitmachen im „Flammende Herzen“-Team kann jeder, das Gros der Läuferinnen und Läufer wird aber über drei Schulen angeworben: Mit Mörike- und Schelztor-Gymnasium sowie der Schillerschule Berkheim bestehen enge Kooperationen. Im vergangenen Juli standen 258 Läuferinnen und Läufer in Shirts in den Farben Schwarz, Türkis und Pink an der Startlinie, in Vorjahren waren es auch schon 330.

Für ein Schulstartprojekt

In diesem Jahr stellt der Verein zum zehnten Mal ein eigene Mannschaft. Deren Mitglieder erhalten Laufshirt, ein Aufwärmprogramm sowie nach dem Lauf ein Barbecue im Hof der Schelztorklinik – und ein Gemeinschaftsgefühl, das sich mit Bewusstsein paart, für die gute Sache gelaufen zu sein. Die Einnahmen aus dem EZ-Lauf verwendet der Verein für sein Schulstartprojekt, bei dem mit verschiedenen Sozialpartnern zusammengearbeitet wird. Früher wurden über diese Hefte, Stifte und Schulranzen an hilfsbedürftige Kinder ab der dritten Klasse verteilt. Jetzt wird das Geld zur Verfügung gestellt, um etwa auch eine Sportausstattung zu finanzieren. Im Schnitt unterstützen die „Flammenden Herzen“ über den EZ-Lauf jährlich 100 Kinder mit je 80 Euro. „Ich finde es erschreckend, dass es im Kreis Esslingen so viele bedürftige Kinder und Jugendliche gibt“, sagt Kösling. Das etwa zehnköpfige Organisationsteam kennt sich überwiegend aus Zeiten, als der eigene Nachwuchs noch in den Kindergarten ging. Die Aufgaben sind breit gefächert, in den meisten Bereichen bringen sich Spezialisten ein. Mittlerweile mischen auch die Kinder der Gründer mit. „Für mich ist das mein Baby, das langsam groß geworden ist und weiter wächst“, sagt Claudia Kösling.

Wer zum „Flammende Herzen“-Team beim Eßlinger Zeitung Lauf zählen will, kann sich über www.esslinger-herzen.de anmelden.