Neue Weststadt Esslingen Infozentrum für das Klimaquartier

Das Esslinger Klimaquartier nimmt Gestalt an in der Nachbarschaft des Bahnhofes. Was in der „Neuen Weststadt“ passiert, lässt sich in einem neuen Infospace erfahren. Wann es für Besucher öffnet, steht aber noch nicht fest.