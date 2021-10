1 Bei den Bambini wird die Teilnehmerzahl in jedem der vier Läufe auf 50 begrenzt. Foto: /Herbert Rudel

Außergewöhnlicher Termin, ungewohnte Umstände: Der Eßlinger Zeitung Lauf findet am 7. November und im Zeichen von Corona statt. Wer mitlaufen will: Die Frist zur Online-Anmeldung endet am 11. Oktober.















Esslingen - Die sogenannte Herdenimmunität wird Anfang November noch nicht erreicht sein. Eine Prognose, die lapidar daherkommt, und doch Auswirkungen auch auf den Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport Flöss Pokal hat. Denn die Organisatoren von TSG Esslingen und EZ hatten darauf gesetzt, dass mit dem Erreichen einer Herdenimmunität ein fast normaler Ablauf möglich sein könnte. Nun werden Vorbereitungen getroffen, den Volkslauf unter den Richtlinien eines Hygienekonzepts und unter Berücksichtigung aktueller Corona-Verordnungen auf die Beine zu stellen.

Das Konzept soll in Pandemie-Zeiten die Gesundheit von Läuferinnen und Läufern sowie der Mitarbeitenden schützen. Etliches von dem, was sich in den vergangenen 20 Ausgaben des Laufs eingespielt hat, wird bei der 21. Auflage geändert oder nicht möglich sein. Doch ist diese Konzeptversion noch nicht als endgültig zu betrachten, die Ausbreitung des Corona-Virus und behördliche Vorgaben können vor dem Start noch Anpassungen nötig machen.

Teilnahmebegrenzung: Im Hauptlauf wird die Teilnehmerzahl nach bisherigen Plänen auf höchstens 1000 begrenzt, in der Erwartung, dass sich dadurch bei Start und Ziel das Gedränge entspannt und es auch auf der Strecke etwas luftiger zugeht. Ein weiteres Absenken dieser Zahl ist angesichts einer sich eventuell verschärfender Infektionslage möglich. Ist die Teilnehmerzahl dann überschritten, werden die Startplätze nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Bei den vier Bambiniläufen werden jeweils höchstens 50 Kinder zugelassen. Auch hier geht es darum, größere Menschenansammlungen zu verhindern. Bei den Bambiniläufen, aber auch bei den Schülerläufen, sind die Eltern daher angehalten, den Kindern im Start- und im Zielbereich nicht zur Seite zu stehen. Das Begleiten der Kinder auf der Laufstrecke ist untersagt. Startbereich, Strecke und Zielbereich bleiben ausschließlich den Starterinnen und Startern – auch den jüngsten – vorbehalten.

Nachmeldungen: Nachmeldungen sind nur am Samstag, 6. November, von 11 bis 15 Uhr, und nur persönlich möglich. Die gewohnte sonntägliche Nachmeldemöglichkeit entfällt.

Mund-Nase-Bedeckung: In der Startaufstellung ist eine Mund-Nase-Maske zu tragen und auf einen ausreichenden Abstand zum Nachbarn zu achten. Nach dem freien Atmen auf der Strecke gilt es im Zielbereich, den Mund-Nasen-Schutz schnellstmöglich aufzusetzen. Der Zielbereich ist dann so schnell wie möglich zu verlassen.

Abholung der Startunterlagen: Am Samstag, 6. November, von 11 bis 15 Uhr, und am Sonntag, 7. November, ab 8 Uhr, können in der Schelztorhalle die Startunterlagen abgeholt werden. Diese dürfen nur persönlich und gegen Vorlage eines Ausweisdokuments von den angemeldeten Läuferinnen und Läufern abgeholt werden. Bei der Abholung wird überprüft, ob die Starterinnen und Starter geimpft, genesen oder – wenn zugelassen – aktuell getestet sind. Bei positivem Test, auch bei Anzeichen einer Erkrankung, insbesondere bei für eine Coronainfektion typischen Symptomen, darf nicht gestartet werden. Läuferinnen und Läufer werden aufgefordert, in diesen Fällen zuhause zu bleiben.

Schülerausweis: Werden Schülerinnen und Schüler in den Schulen regelmäßig getestet und wird von den Behörden akzeptiert, dass dies mit Vorlage des Schülerausweises ausreichend dokumentiert ist, dann reicht bei den Schülerläufen das Vorlegen eines aktuellen Schülerausweises, um die Startunterlagen ausgehändigt zu bekommen.

Eigene Ausgabestelle: Für die Bambiniläufe wird es eine separate Ausgabestelle für die Startunterlagen geben, bei der jeweils ein Elternteil (mit G-Nachweis) mit den Kleinen Startnummer und Co. ausgehändigt bekommen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und ausreichender Abstand zu anderen sind auch dort obligatorisch.

In und vor der Halle: In der und um die Schelztorhalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch ist auf ausreichend Abstand zum Nachbarn zu achten. Die Läuferinnen und Läufer werden auf einer festgelegten Route im Einbahnstraßenverkehr über das Kleinspielfeld und durch die Halle geleitet.

Keine Mannschafts- und Schulwertungen: Eine Mannschaftswertung wird es im Jahr 2021 ebenso wenig geben wie eine eigene Schulwertung. Das gesammelte Anmelden von Schülerinnen und Schülern bleibt aber möglich – mit etwas geändertem Prozedere. Die Schulen werden darüber separat informiert.

Umkleidekabinen, Duschen, Massage: Duschen und Umkleidekabinen in den Hallen werden am Lauftag nicht geöffnet. Den am Sonntag gewohnten Massageservice wird es im Jahr 2021 nicht geben.

Ergebnisse: Ergebnislisten werden dieses Mal in der Halle nicht ausgehängt. Die Ergebnisse sind ausschließlich online abrufbar.