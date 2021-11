1 Rings um das Schelztor wird der Zuschauerbereich abgegrenzt. Foto: EZ/Google Maps

Ein Hygienekonzept führt beim Eßlinger Zeitung Lauf 2021 zu einigen Veränderungen gegenüber den Ausgaben zuvor. Laufen darf indes, wer geimpft oder genesen ist oder ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen kann.















Link kopiert

Esslingen - Durch ein Hygienekonzept, das eng mit der Stadtverwaltung abgestimmt ist, wird der Infektionsschutz beim Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal am 7. November forciert. Mittlerweile ist im Land bei den Corona-Regeln die „Warnstufe“ erreicht worden. Das führt beim EZ-Lauf zwar zu einer Neuerung bei der Abholung der Startunterlagen, es bleibt aber dabei: Das Laufen ist für Geimpfte und Genesene sowie für Ungeimpfte mit einem aktuellen, negativen PCR- oder Schnelltest möglich. Und auch das Betreten des rings um das Schelztor abgetrennten Zuschauerbereichs ist unter diesen Vorgaben erlaubt.

Mit Erreichen der „Warnstufe“ in Baden-Württemberg ist das Sporttreiben im Freien für Geimpfte und Genesene mit Nachweis sowie für Ungeimpfte mit einem negativen Testergebnis nach wie vor möglich. In geschlossenen Räumen – wie etwa in der Schelztorhalle bei der Nachmeldung oder der Abholung der Startunterlagen – ist für Nicht-Geimpfte ein PCR-Test vorgeschrieben. Sollten Nicht-Geimpfte zum EZ-Lauf aber keinen aktuellen PCR-Test, jedoch einen Antigen-Schnelltest vorweisen können, gibt es eine Sonderregelung: In diesem Fall werden nach dem Kontrollieren des Schnelltestnachweises vor der Halle die Unterlagen aus der Schelztorhalle geholt und dann im Freien an die Läuferin oder den Läufer übergeben.

Ein aktueller Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein aktueller PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Schüler und Kita-Kinder gelten auch in den Herbstferien als ausreichend getestet, sodass bei ihnen das Vorlegen des Schülerausweises oder das augenscheinlich zu erkennende geringe Alter ausreicht. Wer allerdings mit Krankheitssymptomen unterwegs ist, insbesondere mit solchen, die für Corona typisch sind, ist angehalten, zuhause zu bleiben.

Der G-Nachweis wird bei den Läuferinnen und Läufern bei der Abholung der Startunterlagen (Samstag von 11 bis 15 Uhr und Sonntag ab 8 Uhr) kontrolliert, und zwar beim Betreten der Schelztorhalle. Auf dem Hartplatz vor und in der Halle gilt eine Einbahnstraßenregelung. Gelegenheiten zur Handdesinfektion stehen bereit. Nicht nur vor und in der Schelztorhalle, sondern auch in der Startaufstellung ist eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Auch ist auf ausreichend Abstand zum Nachbarn zu achten. Nach dem freien Atmen auf der Strecke sollte die Maske im Zielbereich rasch wieder aufgesetzt werden. Der Zielbereich in der Schelztor- und der Schwanengrabenstraße bleibt den Läuferinnen und Läufern vorbehalten, sollte von diesen aber so schnell wie möglich verlassen werden. Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. Auch stehen die Toiletten in der Halle nicht zur Verfügung. Toiletten für Läuferinnen und Läufer gibt es an der Berliner Straße vor der Halle. Im Zielbereich werden Wasser und alkoholfreies Bier ausgeschenkt, Speisen und weitere Getränke werden aber nicht angeboten.

Das Hygienekonzept beinhaltet zudem, dass sich Zuschauer rings um das Schelztor an Vorgaben halten müssen. Dort wird ein Bereich abgegrenzt, der nur mit Nachweis des Status’ Geimpft, Genesen oder Getestet (auch hier reicht ein Schnelltest) betreten werden darf. Zudem werden dort Daten zur Registrierung erhoben (über Luca-App oder Formular). Die Eingänge zu diesem Zuschauerbereich befinden sich an der Agnesbrücke, an der Ecke Roßmarkt/Unterer Metzgerbach und an der Bahnhofstraße/Martinstraße. Wobei zu beachten ist: In der Bahnhofstraße werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Schülerläufen und Hauptlauf vor dem Start sammeln, zudem führt die Strecke der Bambiniläufe über dieses Terrain. Daher wird der Teil der Bahnhofstraße erst nach dem Start des Hauptlaufs zum Zuschauerbereich. In diesem Bereich, aber auch entlang der Strecke ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und ausreichend Abstand zu Personen zu halten, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

Im Zuge der Vorkehrungen zum Infektionsschutz wurden zudem die Teilnehmerzahlen im Hauptlauf (auf 1000) und in den vier Bambiniläufen (jeweils 50) begrenzt. Für den Hauptlauf haben sich bis zum Ende der Online-Anmeldung rund 860 Starterinnen und Starter registriert, bleiben zur Nachmeldung (am Samstag, 6. November, 11 Uhr bis 15 Uhr, in der Schelztorhalle) noch 140 Plätze. Die Bambiniläufe der 14/15er-Jahrgänge (Jungen wie Mädchen) sind bereits ausgebucht. Bei den drei Schülerläufen gibt es keine Begrenzung.