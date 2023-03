1 Direkt nach dem Start strebt die noch kompakte Läuferschar über die Agnesbrücke dem Marktplatz entgegen Foto: /Herbert Rudel

Der Eßlinger Zeitung Lauf findet dieses Jahr am 9. Juli statt, bei der Zeitmessung wird es eine Umstellung geben.















Link kopiert

Nach rund drei herausfordernden Pandemie-Jahren hat sich im gesellschaftlichen Leben größtenteils wieder Normalität eingestellt, schon im vergangenen Sommer ging der Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal weitgehend ohne Beschränkungen und eingebettet ins Esslinger Bürgerfest über die Bühne. Alles deutet darauf hin, dass der EZ-Lauf auch in diesem Jahr unter Normalbedingungen stattfinden kann und es wieder ein Lauffest für Groß und Klein geben wird. Zum nun Schwörfest genannten großen Stadtfest findet der 23. EZ-Lauf am Sonntag, 9. Juli, statt – mit Bambini- und Schülerläufen sowie dem Hauptlauf über zehn Kilometer. Mit dem heutigen Tag startet die Anmeldephase, Anmeldeschluss ist am 18. Juni. In diesem Jahr wird es eine Umstellung bei den Transpondern zur Zeitmessung geben. Erneut wird die Eßlinger Zeitung eine Abonnenten-Mannschaft stellen. Und: Die allgemeine Preissteigerung ist auch für Laufveranstalter spürbar, nach etlichen Jahren konstanter Startgebühren werden diese nun zum Lauf 2023 (moderat) erhöht.

Zeitmessung über neue Technik: Der langjährige Partner Mikatiming hat die Technik bei der Zeitmessung umgestellt. Diese erfolgt nun über „MikaTag“-Transponder (und nicht mehr über den Championchip). Der Transponder ist bei der Aushändigung der Startnummer bereits auf deren Rückseite angeklebt und darf nicht geknickt werden. Die neuen Transponder sind Einwegprodukte, können nicht wiederverwendet und über den Hausmüll entsorgt werden. Ein großer Vorteil: Das bisher praktizierte aufwendige Pfand-Prozedere entfällt. Statt einer Leihgebühr wird nun eine Transpondergebühr in Höhe von vier Euro erhoben. Im Start- und Zielbereich muss über die dort ausgelegten Matten gelaufen werden, damit die Zeitmessung ausgelöst wird.

EZ-Abonnenten-Team: Zum fünften Mal schickt die EZ eine Abonnenten-Mannschaft auf die Strecke des Eßlinger Zeitung Laufs. Zum Start der Anmeldephase wird unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ein Formular freigeschaltet. Die Läuferinnen und Läufer, die sich bis zum 25. Mai darüber anmelden, sind Teil der Mannschaft und werden in einer E-Mail separat informiert. Voraussetzung ist: Die Läufer müssen Abonnenten der EZ sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben). Und es gelten weitere Voraussetzungen: Die Läufer müssen am Nachmittag des 8. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen, zu diesem Termin sind dann auch die Startunterlagen abzuholen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt für EZ-Team-Läufer Start- und Transpondergebühr. Zur Stärkung gibt es am Lauftag von der TSG Esslingen Verzehrgutscheine. Die Läuferinnen und Läufer erhalten zudem jeweils ein Lauf-Shirt mit EZ-Team-Aufdruck.

Meldegebühren: Auch Laufveranstalter bekommen die deutlich gestiegenen Preise zu spüren. Die Organisatoren des EZ-Laufs kommen daher nicht umhin, die Startgebühren nach etlichen Jahren der Konstanz zu erhöhen – allerdings in überschaubarem Rahmen. Abonnenten der Eßlinger Zeitung profitieren zudem von vergünstigten Startgebühren (nur bei Voranmeldung). Bambini bezahlen nun drei Euro (Nicht-Abonnenten fünf Euro), Schüler vier Euro (Nicht-Abonnenten sechs Euro). Im Hauptlauf ist die Meldegebühr gestaffelt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Wer sich bis zum 31. März registrieren lässt, bezahlt als EZ-Abonnent zehn Euro (Nicht-Abonnenten zwölf Euro). Vom 1. bis zum 30. April beträgt die Gebühr elf beziehungsweise 13 Euro und vom 1. Mai bis zum Anmeldeschluss am 18. Juni (0 Uhr) werden zwölf beziehungsweise 14 Euro fällig. Bei der Anmeldung ist darauf zu achten, dass die E-Mail-Adresse korrekt in das Formular eingetragen wird, dann erhält jeder Teilnehmer eine Bestätigung über die erfolgreiche Registrierung. Die Startgebühr wird gemeinsam mit der Transpondergebühr (vier Euro) unmittelbar nach der Anmeldung abgebucht.

Nachmeldung: Für Spätentschlossene gibt es am Laufwochenende die Möglichkeit der Nachmeldung. Am Samstag, 8. Juli, ist dies zwischen 11 und 14 Uhr möglich, am 9. Juli dann ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs – für den Hauptlauf also bis spätestens 10 Uhr. Die Nachmeldeschalter befinden sich in der Schelztorhalle. Bei Nachmeldungen gibt es keine ermäßigte Gebühr für Abonnenten der Eßlinger Zeitung. Die Nachmeldegebühr für die Bambini- und Schülerläufe beträgt zusätzlich zu Start- und Transpondergebühr drei Euro, für den Hauptlauf vier Euro. Der gesamte Betrag ist bei Nachmeldungen in bar zu entrichten. In der Startgebühr sind 50 Cent Abgabe an den Deutschen Leichtathletik-Verband enthalten.

Strecke: Beim Hauptlauf führt die viermal zu laufende Rundstrecke durch Esslingens Altstadtgassen. Im Jahr 2021 ist der Streckenverlauf an der Ecke Landolinsgasse (über Milch- und Wagnerstraße sowie den Ottilienplatz und Küferstraße zur Ritterstraße) modifiziert worden. Dies hat sich bei den zwei zurückliegenden Ausgaben des EZ-Laufs bewährt und wird beibehalten. Der Start bleibt in der Bahnhofstraße, der Zieleinlauf in der Schelztorstraße.

Ablauf: Der lange Lauftag beginnt am 9. Juli um 9 Uhr, nach den vier KSK-Bambiniläufen folgen drei AOK-Schülerläufe, bevor um 11 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf fällt. In Vor-Corona-Zeiten haben sich rund 3000 Läuferinnen und Läufer – von den Jüngsten bis zu Über-80-Jährigen – vorangemeldet. Den Abschluss bildet gegen 13.30 Uhr die Siegerehrung auf dem Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle.

T-Shirt: Die ersten 250 Läufer, die sich außerhalb des EZ-Teams anmelden, erhalten ein kostenloses Funktions-T-Shirt in weiß mit EZ-Lauf-Logo. Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es Gutscheine, die in den Tagen nach dem Lauf online beantragt werden müssen und zugeschickt werden. Alle Teilnehmer an den KSK-Bambiniläufen und AOK-Schülerläufen erhalten eine Teilnahmebestätigung sowie eine Medaille.

Jahrgang: Zur Einteilung in die jeweilige Altersklasse ist immer der Jahrgang entscheidend und nicht das Alter am Lauftag selbst. Dies ist eine Vorgabe des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, an die sich bundesweit alle Laufveranstalter halten müssen. Eine falsche Jahrgangsangabe führt automatisch zur Disqualifikation.

Umkleiden und Duschen: Umkleidekabinen und Duschen werden für Männer in der Schelztorhalle geöffnet, für Frauen im Georgii-Gymnasium gegenüber.

Massage: Zum großen Wohlfühlprogramm beim EZ-Lauf gehört das Massageangebot des Esslinger Physiocentrums Neigenfind. Am Lauftag kann dieser Service schon vor dem Start des Hauptlaufs von 9 Uhr an in der Esslinger Schelztorhalle in Anspruch genommen werden. Rund 20 Physios werden die Läuferinnen und Läufer wieder mit einer Massage verwöhnen.

Startnummern-Ausgabe: Um Stress und Hektik am Lauftag zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Startunterlagen bereits am Samstag, 8. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr in der Esslinger Schelztorhalle abzuholen. Dann kann in aller Ruhe zu Hause die Startnummer mit den mitgelieferten Sicherheitsnadeln am Trikot befestigt werden. Am Sonntag, 9. Juli, können die Startnummern auch noch abgeholt werden, und zwar ab 8 Uhr.

Schulanmeldungen: Mit rund 1500 Kindern und Jugendlichen hat sich der EZ-Lauf in diesem Bereich zu einem der größten Läufe in Deutschland entwickelt. Schulen und Kindergärten können dabei ein vereinfachtes Anmeldeverfahren nutzen, sie erhalten nach dem Lauf eine Rechnung über Start- und Transpondergebühren. Bei der Schulwertung geht es dabei nicht um Zeiten, sondern es wird die Teilnehmerzahl ins Verhältnis zur Gesamtschülerzahl gesetzt.

Keine Mannschaftswertung: Die vormals gewohnte Mannschaftswertung wird es beim 23. EZ-Lauf nicht geben.

Anmeldungen: Diese sind nur online möglich unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf.