1 Am 3. Juli wird der EZ-Lauf gestartet. Foto: Herbert/ Rudel

Es ist ein Lauffest für Jung und Alt, mit Bambini- und Schülerläufen sowie dem Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Online-Anmeldephase für den EZ-Lauf endet am 12. Juni.















Link kopiert

Eingebettet ins Bürgerfest findet der 22. Eßlinger Zeitung Lauf am Sonntag, 3. Juli, statt. Es soll wieder ein Lauffest für die ganze Familie, für Jung und Alt werden. Mit Bambini- und Schülerläufen sowie dem Hauptlauf über zehn Kilometer, bei dem die Rundstrecke durch die Esslinger Altstadt viermal zu laufen ist. Die Startgebühren bleiben – in Zeiten allgemeiner, teils eklatanter Preissteigerungen – gegenüber den Vorjahren unverändert. Die Online-Anmeldung läuft seit März. Bis zum 18. Mai hatten sich 512 Starterinnen und Starter über alle Läufe hinweg angemeldet. Anmeldeschluss ist am 12. Juni, wer also dieses Laufvergnügen mit besonderem Flair genießen will, sollte sich sputen. Natürlich gibt es aber auch am Laufwochenende noch die Möglichkeit zur Nachmeldung.

www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf