1 Mit dem Abbiegen in die Landolinsgasse und bis zum Einschwenken in der Ritterstraße verläuft die Rundstrecke des EZ-Laufs auf neuem Terrain. Foto: EZ/Google Maps

Chipgebühren, Parkverbote, 3-G-Regel, neuer Streckenverlauf, Hygienekonzept: Beim Eßlinger Zeitung Lauf am 7. November gilt es einiges zu beachten.















Esslingen - Am Sonntag, 7. November, wird der Eßlinger Zeitung Lauf zum 21. Mal gestartet. In Pandemiezeiten wird der Infektionsschutz mit einem Hygienekonzept gewährleistet. So manches wird gegenüber den vorausgegangenen Ausgaben ungewohnt sein.

Neuer Streckenverlauf: Nachdem sie seit dem Jahr 2003, als erstmals zehn Kilometer gelaufen wurden, unverändert geblieben ist, wird die Strecke des EZ-Laufs in Teilen anders geführt. Die Rundstrecke wird beim Hauptlauf nun viermal auf identischem Weg geführt, bislang gab es auf der ersten Runde eine kleine Variation. Von der Webergasse wird nun in die Landolinsgasse abgebogen, dann geht es über Milch- und Wagnerstraße sowie den Ottilienplatz zur Küferstraße. Mit dem Einbiegen in die Ritterstraße wird wieder auf den bekannten Streckenpfad eingeschwenkt. Der Start bleibt in der Bahnhofstraße, wird aber einige Meter in Richtung Schelztor verschoben. Der Zieleinlauf bleibt in der Schelztorstraße. Die Runde ist in der Karte rot eingefärbt, der grüne Abschnitt kennzeichnet die Abkürzung für den ersten Schülerlauf. Mit der Start-Vorverlegung verkürzt sich dessen Distanz um etwa 100 Meter auf rund 1,1 Kilometer.

Autofreie Zone: Am Sonntag wird ein Großteil der Altstadt vom frühen Morgen bis gegen 13 Uhr zur autofreien Zone. Das Parkhaus am Behördenzentrum kann angefahren werden, dahinter bleiben aber Agnespromenade, Abt-Fulrad-Straße, Markt- und Rathausplatz gesperrt. Darüber hinaus können in dieser Zeit Rossmarkt, Wehrneckarstraße, Kesselwasen sowie die Tiefgaragen Kleiner Markt und Schelztor nicht angefahren werden. Das gilt auch für Anlieger. Das Parken auf der Laufstrecke wird nicht möglich sein. Wird ein Fahrzeug trotzdem in den Verbotszonen abgestellt, wird dieses abgeschleppt.

Nachmeldungen: In diesem Jahr sind Nachmeldungen nur samstags (6. November) von 11 bis 15 Uhr möglich. Dies muss persönlich geschehen, da vor der Schelztorhalle die G-Nachweise (Geimpft, Genesen, Getestet) kontrolliert werden. Beim Hauptlauf sind bis zur Teilnehmergrenze von 1000 noch 140 Nachmeldungen möglich. Bei den Bambiniläufen der 14/15er-Jahrgänge ist die Kontingentgrenze bereits erreicht, bei den jüngeren Bambini- und den drei Schülerläufen sind Nachmeldungen hingegen noch möglich.

Abholung der Startunterlagen: Am Samstag, 6. November, von 11 bis 15 Uhr, und am Sonntag, 7. November, ab 8 Uhr, können in der Schelztorhalle die Startunterlagen abgeholt werden – aber nur persönlich. Bei der Abholung wird überprüft, ob die Starterinnen und Starter geimpft, genesen oder aktuell getestet sind. Wer nicht geimpft ist, nicht als genesen gilt oder keinen PCR-Test vorweisen kann, kann trotzdem starten. In diesem Fall werden nach dem Kontrollieren des Schnelltestnachweises vor der Halle die Unterlagen aus der Schelztorhalle geholt und dann im Freien an die Läuferin oder den Läufer übergeben. Schüler und Kita-Kinder gelten auch in den Herbstferien als ausreichend getestet, sodass bei ihnen das Vorlegen des Schülerausweises oder das augenscheinlich zu erkennende geringe Alter ausreichen. Für die Bambiniläufe wird es eine separate Ausgabestelle für die Startunterlagen geben, bei der Eltern (mit G-Nachweis) mit den Kleinen Startnummer und Co. ausgehändigt bekommen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und ausreichender Abstand zu anderen sind in und vor der Halle obligatorisch.

Mund-Nase-Bedeckung: Auch in der Startaufstellung ist eine Mund-Nase-Maske zu tragen und auf ausreichend Abstand zum Nachbarn zu achten. Nach dem freien Atmen auf der Strecke ist die Maske im Zielbereich schnellstmöglich aufzusetzen. Der Zielbereich ist so schnell wie möglich zu verlassen.

Chipgebühren: Immer wieder kommt es vor, dass Teilnehmer bei der Abholung der Startunterlagen übersehen haben, dass für den Mikatiming-Leihchip Gebühren anfallen. Als Pfandgebühr müssen 25 Euro hinterlegt werden, vier Euro beträgt die Leihgebühr. Bezahlt werden muss in bar. Bei Rückgabe des Chips nach dem Lauf wird das Pfand erstattet. Die Rückgabe der Chips ist bis 14.30 Uhr möglich. Nicht zurückgegebene Chips gelten als gekauft und können bei allen Veranstaltungen eingesetzt werden, bei denen das Mikatiming-Zeitmesssystem verwendet wird. Die Chips für die Bambini- und Schülerläufe sind Einmal-Chips und nur für den EZ-Lauf gültig.

Umkleidekabinen, Duschen, Massage: Duschen und Umkleidekabinen in den Hallen werden am Lauftag nicht geöffnet. Den am Sonntag gewohnten Massageservice wird es im Jahr 2021 nicht geben. Auch die Toiletten in der Schelztorhalle bleiben geschlossen. Toiletten für Läuferinnen und Läufer stehen an der Berliner Straße vor der Halle. Und: Vor Ort wird es am Sonntag keine Siegerehrung geben, die wird am 9. November im EZ-Verlagsgebäude nachgeholt.

Ablagemöglichkeit: Entgegen ursprünglicher Pläne wird es unter dem Vordach der Schelztorhalle doch eine Ablagemöglichkeit für Wechselkleidung und Taschen geben. Diese wird nicht überwacht, der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Wertsachen werden allerdings nicht zur Aufbewahrung entgegen genommen.

Berichterstattung: Neben der Berichterstattung in der Montagausgabe der Eßlinger Zeitung gibt es auch die Möglichkeit, das Lauf-Geschehen am Sonntag via Liveblog auf der Internetseite der EZ zu verfolgen. Im Laufe des Tages veröffentlicht die Eßlinger Zeitung zudem Fotos – auch auf Instagram. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe werden zeitnah nach dem jeweiligen Zielschluss unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ins Netz gestellt.