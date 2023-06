1 Die Anmeldephase biegt auf die Zielgerade ein. Foto: /Herbert Rudel

Es sollte sich sputen, wer die Möglichkeit der Online-Anmeldung für den EZ-Lauf noch nutzen will.















Link kopiert

Sommerzeit ist Laufzeit. Das trifft auf viele Hobbysportlerinnen und -sportler zu, die in den Tagen des frühen Sonnenaufgangs und des späten -untergangs vermehrt die Laufschuhe schnüren. Das trifft aber auch auf Volksläufe zu, die in diesen Monaten vielfach organisiert werden. Einer davon ist der Eßlinger Zeitung Lauf, der am 9. Juli zum 23. Mal ausgetragen wird und wieder in das große Esslinger Stadtfest eingebunden ist. Die Vorfreude in der Szene ist groß, schon mehr als 2100 Anmeldungen für die Bambini- und Schülerläufe sowie den Hauptlauf sind eingegangen. Wer noch die Möglichkeit der Online-Anmeldung nutzen will, muss sich sputen: Anmeldeschluss ist am 18. Juni. Natürlich gibt es aber auch am Laufwochenende noch die Möglichkeit zur Nachmeldung.

www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf