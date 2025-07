EZ-Lauf 2025: Deutliche Siege beim Jubiläumslauf

1 Auch Dinos laufen mit. Foto: Roberto Bulgrin

Auch in diesem Jahr richtete sich der Blick des späteren Siegers Marc Steinsberger vom TV Zell im Startbereich des 25. EZ-Laufs um den Sport-Flöss-Pokal wieder auf die Konkurrenz. Doch dieses Mal wurde er nicht kurzfristig von der Anwesenheit seines Freundes und Konkurrenten Jens Mergenthaler überrascht, mit dem er sich im vergangenen Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatte. Am Vorabend bereits hatte Steinsberger die Meldelisten geprüft und entdeckte dabei den Namen des Vorjahressiegers nicht. „Doch bei Jens weiß man das nie so genau“, scherzte Steinsberger. Und so dominierte Steinsberger von Beginn an das Rennen, setzte sich direkt an die Spitze des Feldes, baute seinen Vorsprung schnell aus und war im Ziel mehr als drei Minuten schneller als Jakob Weinandy und Oliver Späth auf den Plätzen.

Auch bei den Frauen gab es eine ungefährdete Siegerin – Emma Waßmer von der LG Filder lag im Ziel sogar mehr als vier Minuten vor ihren Verfolgerinnen Vanessa Schmid und Maria Nogueira und ließ ihnen keine Chance.

Insgesamt lag die Teilnehmerzahl im Jubiläumsjahr des EZ-Laufs nur knapp unter der 3000er-Marke – genau waren 2994 Läuferinnen am Start. Dass davon insgesamt 2953 Teilnehmer das Ziel erreichten – was einer Finisherquote von mehr als 98,5 Prozent entspricht – lag möglicherweise auch am bewölkten Himmel und am vorgezogenen Start des Hauptlaufs, um den Temperaturen in der Mittagshitze etwas zu entgehen.

OB gibt sein Comeback

Unter den Läufern war in diesem Jahr auch wieder Esslingens OB Matthias Klopfer. Nachdem er 2023 und 2024 aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, feierte er in diesem Jahr sein Comeback. „Fünf Kilo weniger und 500 Trainingskilometer mehr wären gut gewesen“, resümierte er im Ziel. Er freue sich schon auf das nächste Jahr – und vielleicht klappt es dann ja auch mit dem im vergangenen Jahr angekündigten Laufteam der Stadt Esslingen.

Bei noch angenehmen Lauftemperaturen am Morgen gingen bereits die jüngsten Läuferinnen und Läufer an den Start – in den KSK-Bambiniläufen insgesamt 357 Mädchen und Jungen. Im Bambinilauf Jungen 1 (Jahrgang 2020 und jünger) über rund 500 Meter siegte Nikolas Bock in 1:47 Minuten, im Lauf der Mädchen derselben Jahrgänge setzte sich Lara Scharpf in 1:53 Minuten durch. Sieger des Bambinilaufs Jungen 2 (Jahrgang 2018/2019) wurde Michel Meyer in einer Zeit von 1:24 Minuten, bei den Mädchen überquerte Tilda Kindl in 1:30 Minuten als Erste die Ziellinie.

Auch die Schülerläufe (über 1,5 Kilometer bei den Schülerläufen 1 und 2 beziehungsweise über 2,5 Kilometern beim Schülerlauf 3) waren mit insgesamt 1145 Starterinnen und Startern wieder außerordentlich beliebt. Den AOK-Schülerlauf 1 (Jahrgang 2016/2017) der Jungs gewann Anton Sidorenko in 6:21 Minuten und Hanna Wöhrle in 7:06 bei den Mädchen. Schnellster Läufer beim AOK-Schülerlauf 2 (Jahrgang 2014/2015) war Noa Siegele in 5:55 Minuten, bei den Mädchen derselben Jahrgänge siegte Sofia Navarro Nödinger in 6:13 Minuten. Beim AOK-Schülerlauf 3 (Jahrgänge 2010 bis 2013) war bei den Jungs Tim Beyer in 8:29 Minuten der Schnellste, bei den Mädchen absolvierte Marie Reich in 10:29 Minuten als Schnellste die Strecke.

Ruhiger Einsatz für das DRK

Wie in jedem Jahr eine wichtige Aufgabe hatte auch dieses Mal das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das mit insgesamt 70 Rettungskräften vor Ort war, darunter auch zwei Ärzte. Über den ganzen Vormittag hinweg gab es 35 Einsätze zu verzeichnen – 20 davon im Medicalcenter im Zielbereich und 15 unterwegs auf der Laufstrecke. „Die häufigsten Behandlungen waren hierbei Läuferinnen und Läufer mit Kreislaufproblemen sowie die ein oder andere Sturzverletzung“, fasste Dennis Sättele, Einsatzleiter des DRK beim EZ-Lauf, den Vormittag zusammen. „Aufgrund der fantastischen Wetterbedingungen war es ein ruhiger Einsatz für uns.“ In Summe hatte das DRK 15 Fahrzeuge im Einsatz, davon vier Rettungswagen.

Auch Detlef Schnabel, Organisationschef der TSG Esslingen, betonte die sehr guten Bedingungen für den Lauf. „Über alle Läufe hinweg hatten wir eine Ausfallquote von nur zwei Prozent. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren so noch nie hatten“, erklärte er. Ganz besonders freute er sich über die knapp 1500 Teilnehmer beim großen Hauptlauf. „Das ist ein Höchstergebnis für uns“, sagte Schnabel. In diesem Jahr war es ebenso wie bereits im vergangenen Jahr möglich, sich nach Ablauf der regulären Anmeldefrist online nachzumelden. Vor allem Läufer, die ihre Teilnahme vom Wetter abhängig machten, habe man so noch gewinnen können, erklärte Schnabel.

EZ-Lauf gehört zur Stadt dazu

Auch das Engagement der Schulen, Kinder und Jugendliche als Läufer zu gewinnen, sei lobenswert. „Es freut uns, dass die Veranstaltung in der Bevölkerung so toll angenommen wird“, sagte Schnabel. Nach 25 Jahren gehören der EZ-Lauf und die vielen Helfer in ihren gelben T-Shirts ein Stück weit zur Stadt dazu, fügte er hinzu.