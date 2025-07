EZ-Lauf 2025: Der 25. Eßlinger Zeitung Lauf in Bildern

1 Auch ungewöhnliche Laufoutfits gehören zu den Eindrücken des EZ-Laufs. (Archivfoto) Foto: Herbert Rudel

Am Sonntagvormittag werden Tausende Teilnehmende beim EZ-Lauf 2025 wieder ihre Fitness beweisen. Hier finden Sie dann aktuelle Bilder.











Die wuselnden Bambinis im Start, motivierte Profis in der ersten Runde und das ein oder andere gequälte Gesicht am Ende des Rennens: Der EZ-Lauf in der Eßlinger Innenstadt wird auch an diesem Sonntag wieder eindrückliche sportliche Leistungen zeigen. Die Bilder finden Sie ab Sonntagnachmittag an dieser Stelle.

Aber auch das jubelnde Publikum, das die Läuferinnen und Läufer mit Applaus unterstützt und vom Streckenrand aus mit Transparenten oder Tröten für gute Stimmung sorgt, gehört zu den Eindrücken des EZ-Laufs. Genauso wie die vielen Helferinnen und Helfer, die mit Getränken und Speisen und anderer Unterstützung den Sportlern unter die Arme greifen. Auch von ihnen wird es Fotos geben.