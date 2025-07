EZ-Lauf 2025: Den Lkw-Ausfall mit großem Engagement kompensiert

1 Roland Strobel lässt sich von seinem eigenen Fanclub anfeuern . Foto:

Wie in jedem Jahr gab es auch beim 25. Eßlinger Zeitung Lauf auf und abseits der Strecke Geschichten, die zu erzählen sind.

Lastwagenpanne Drei Tage vor dem EZ-Lauf wurde es für die Organisatoren der TSG Esslingen noch mal richtig stressig. Der vereinseigene 7,5-Tonner, mit dem eigentlich die Verpflegung transportiert wird, versagte beim Getränketransport am Donnerstag den Dienst. „Mit Müh und Not sind wir noch auf unser Vereinsgelände gekommen“, erzählte Abteilungsleiter Walter Meierhöfer. Der Ausfall des Lkw musste mit zwei Anhängern kompensiert werden. „Der Mehraufwand für uns war natürlich da“, sagte Meierhöfer. Ob man im nächsten Jahr wieder mit dem Vereins-Lkw den Sprudel bringe, sei fraglich.

Tradition Einige Kinder der Esslinger Rohräckerschule (von der SBBZ Geistige Entwicklung) liefen in diesem Jahr wieder bei den Schülerläufen mit, zwei der Großen traten beim Hauptlauf an. „Das ist mittlerweile bei uns eine Art Tradition, die Kinder freuen sich immer sehr darauf“, sagte Thomas Knöfel, Lehrer und in diesem Jahr als einer der Betreuer der Gruppe dabei. Vor allem das Wetter sei in diesem Jahr perfekt zum Laufen gewesen. „Es ist ganz gut, dass der Lauf eine halbe Stunde vorverlegt wurde. Da läuft man nicht so in die Mittagshitze rein“, sagte Knöfel. Vor allem die Trinkstationen hätten die 14 Kinder dankend angenommen.

Erfrischung Schon am frühen Vormittag herrschte beim Wasserstand von Roland Rickelt und seiner Frau in der Sirnauer Straße reger Betrieb. In diesem Jahr wurden sie von jungen Helfern der TSG Esslingen unterstützt. Liam, Ari, Noah, Emily, Leon, Katharina, Rosa und Lola sorgten dafür, dass sich die Läuferinnen und Läufer vor allem im letzten Streckenviertel erfrischen konnten. „Zu zweit könnten wir das hier nicht stemmen“, sagte Rickelt. Seit etwa 20 Jahren betreiben er und seine Frau den Wasserstand während des EZ-Laufs. „Anfangs haben wir von der Dachterrasse aus mit einem Gartenschlauch Wasser heruntergespritzt und so für Abkühlung beim Lauf gesorgt“, erklärte Rickelt. Diese Idee entwickelte sich weiter zur Wasserstation. Jedes Jahr befüllen die Helfer hier etwa 4000 Becher. Vor allem die jüngsten Helfer sind mit vollem Elan dabei.

Falsch abgebogen Kurios – anders kann man es kaum bezeichnen – waren die letzten Meter von Jakob Weinandy. Denn der Zweitplatzierte des Hauptlaufs wollte am Ende der vierten und letzten Runde glatt noch eine fünfte beginnen. Lautstark musste Moderator Achim Seiter den Läufer zurückrufen und ihm den Weg zum eigentlichen Ziel weisen. „Ich habe noch ein Banner von einem der Läufe davor gesehen und dachte, dort wäre das Ziel“, sagte Weinandy, der zum ersten Mal am EZ-Lauf teilnahm. Das nächste Mal werde ihm das sicher nicht mehr passieren. Dank seines ordentlichen Vorsprungs auf den Drittplatzierten Oliver Späth wurde Weinandy dieses Missgeschick nicht zum Verhängnis und er erreichte mit immer noch 20 Sekunden Vorsprung das Ziel.

Jubiläum: „Fix und fertig“ beendete Roland Strobel seinen 25. EZ-Lauf. „Es war eigentlich nie das Ziel, so viele zu machen, aber beim 18. oder 19. Mal kam dann doch der Gedanke“, erklärte er. Gemeinsam mit seinen sechs „Mit-Läufern“ und unterstützt von Freunden und Familie sei der Lauf auch in diesem Jahr wieder ein großer Spaß gewesen. Sein nächstes Ziel? „Weiterlaufen“, sagte Strobel. Dann gelingt hoffentlich auch das nächste Jubiläum in fünf Jahren.

Verpflegung Zum Laufen benötigt man viel Energie. Die Helfer der TSG verteilten mehr als 500 Kilogramm Bananen und knapp 200 Kilogramm Äpfel an die fast 3000 Läufer. Außerdem stellte die TSG Esslingen mehr als 2500 Liter Sprudel zur Verfügung.

Muskelkaterprävention Um am Montagmorgen wieder einigermaßen aus dem Bett zu kommen, nutzten viele der Läuferinnen und Läufer das Massage-Angebot von Physio Esslingen in der Sporthalle des Georgii-Gymnasiums. Vor allem die Oberschenkelvorderseite und die Wade seien Problemzonen nach Läufen, erklärte Andreea Weiler, die als eine von 20 Physiotherapeutinnen und -therapeuten den Läufern zur Seite stand. „Manchmal müssen wir auch einen Tapeverband am Sprunggelenk anlegen“, sagte sie. Für Weiler und das Team endet der Tag nicht mit dem Abschluss des Laufs. Oft fülle sich die Halle erst eine Stunde danach so richtig, erklärte Weiler.