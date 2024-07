Fotos vom EZ-Lauf: So war der 24. Eßlinger Zeitung Lauf

So war der 24. Eßlinger Zeitung Lauf

12 Zehn Kilometer in vier Runden durch die Esslinger Innenstadt legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hauptlaufs zurück. Foto: Roberto Bulgrin

Nicht zu heiß und ohne Regen: Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen am Sonntagvormittag ihre sportliche Leistung beim 24. Eßlinger Zeitung Lauf unter Beweis – von den Bambini bis zu den Senioren.











Link kopiert

Insgesamt haben 2840 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen am 24. Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport Flöß Pokal teilgenommen – was für ein Tag! Als Erster ins Ziel kam Jens Mergenthaler, der die zehn Kilometer in einer Zeit von 00:31:37 zurücklegte, gefolgt von Marc Steinsberger (00:31:40) und Oliver Späth (00:35:03). Bei den Frauen gewann Ashley Deckert mit einer Zeit von 00:38:49, gefolgt von Nicola Goller (00:40:01) und Theresa Weixler (00:40:50).

Für Stimmung vom Streckenrand aus und tatkräftige Unterstützung mit Transparenten, Tröten und jeder Menge Applaus sorgten ab 9 Uhr, pünktlich zu Beginn des ersten Bambini-Laufs, zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in der Esslinger Innenstadt.