1 Bei herbstlichen Temperaturen lässt sich mit Helm wahrscheinlich leichter laufen. Foto: Herbert Rudel

Es ist ein Signal der Zuversicht: Der Eßlinger Zeitung Lauf soll in diesem Jahr doch noch stattfinden, und zwar am 7. November – aller Unwägbarkeiten der Pandemie zum Trotz. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Esslingen - Trotz aller Zuversicht und aktuell niedriger Inzidenzzahlen: Sicher ist es nicht, dass der Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal am 7. November tatsächlich stattfinden wird. Und doch treiben die Veranstalter – TSG Esslingen und Eßlinger Zeitung – die Planungen voran, damit der Lauf am 7. November gestartet werden kann. Auf diesen Termin haben sich die Partner verständigt, in der Hoffnung, dass die Pandemielage einen solchen Volkslauf dann zulässt. Die Stadt Esslingen unterstützt die Organisatoren tatkräftig, ohne dieses Engagement wäre die Umsetzung der Pläne undenkbar. Von der Entscheidung, den Lauf neu zu terminieren, soll auch ein Signal der Zuversicht ausgehen, dass in wenigen Monaten der Alltag wieder als „halbwegs normal“ zu bezeichnen ist. Am 7. November hat die Esslinger Händlergemeinschaft zudem einen verkaufsoffenen Sonntag geplant.

Ein Lauffest für die ganze Familie

Sollte gestartet werden können, wird es die 21. Auflage des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal sein. Trotz des ungewöhnlichen Termins im Herbst bleibt es beim bewährten Konzept: Es ist ein Lauffest für die ganze Familie, für Jung und Alt, von den Bambini bis zu Läufern, die auch jenseits der Siebzig noch an den Start gehen und in der Lage sind, die zehn Kilometer zu laufen. Die Startgebühren bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert. Erneut wird die EZ eine Abonnenten-Mannschaft stellen. Die Anmeldephase hat begonnen, Anmeldeschluss ist der 11. Oktober.

Lauf trotz Pandemie

Corona: Schon im Vorjahr hat die Pandemie einen Strich durch die Laufplanungen gemacht, auch Überlegungen einer Verlegung vom Sommer in den Herbst 2020 fruchteten nicht. Stand heute ließe sich auch in diesen Tagen eine solche Großveranstaltung nicht realisieren. Daher ist die Entscheidung der Stadt, das für Anfang Juli angesetzte Bürgerfest und in der Folge auch den EZ-Lauf abzusagen, als weitsichtig zu bezeichnen. Doch es besteht Hoffnung: Immer mehr Menschen sind geimpft, die Inzidenzzahlen sind aktuell niedrig. Mit einer sogenannten Herdenimmunität im Rücken ließe es sich starten. Doch im Herbst erneut steigende Inzidenzzahlen oder weitere Virusvarianten könnten das Aus bedeuten. Klar ist: ohne behördliche Genehmigung kein Lauf. Fest steht auch: Die Veranstalter wollen niemanden ausschließen, es sei denn, Starter sind krank beziehungsweise infiziert. Also auch Nicht-Geimpfte oder diejenigen ohne kompletten Impfschutz sollen starten können. Doch das Kontrollieren von Impfnachweisen und Testergebnissen ist angesichts der Läuferschar, des damit verbundenen Aufwands und des weitläufigen Geländes kaum zu stemmen – zumal die Zuschauer dazu kommen. So bleibt die Hoffnung auf einen „normalen Alltag“ und die Durchführung des Laufs in der über Jahre gewohnten Form.

Strecke, Ablauf und Informationen zur Anmeldung

Strecke: Es bleibt dabei: Die beim Hauptlauf viermal zu laufende Rundstrecke führt durch Esslingens Altstadtgassen. Doch der Streckenverlauf wird modifiziert. Die Ecke Landolinsplatz/Neckar Forum war in der Vergangenheit für den einen Läufer und die andere Läuferin in der Streckenführung schwer zu durchschauen, dort wurde zudem eine recht offene Flanke identifiziert, was aus Terrorschutzgründen verbesserungswürdig ist. Im Moment gibt es mit der Stadt noch letzte Abstimmungen zum neuen Streckenverlauf.

EZ-Abonnenten-Team: Zum dritten Mal schickt die EZ eine Abonnenten-Mannschaft auf die Strecke des Eßlinger Zeitung Laufs. Zum Start der Anmeldephase ist unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ein Formular freigeschaltet worden. Die Läufer, die sich bis zum 19. September darüber anmelden, sind Teil der Mannschaft und werden in einer E-Mail separat informiert. Voraussetzung ist: Die Läufer müssen EZ-Abonnenten sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben). Außerdem gilt: Die Läufer müssen am Nachmittag des 6. November für ein Teamfoto zur Verfügung stehen, zu diesem Termin sind dann auch die Startunterlagen abzuholen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt für EZ-Team-Läufer die Startgebühr. Die Läufer erhalten zudem jeweils ein Laufshirt mit EZ-Team-Aufdruck (wenn der Lauf stattfindet). Zur Stärkung gibt es am Lauftag von der TSG Esslingen Gutscheine für je eine Wurst und ein Getränk. Sollte am 7. November keine Bewirtung möglich beziehungsweise erlaubt sein, wird es allerdings keine Verzehrgutscheine geben.

Ablauf: Der lange Lauftag beginnt am 7. November um 9 Uhr, nach den vier KSK-Bambiniläufen folgen drei AOK-Schülerläufe, bevor um 11 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf fällt. Den Abschluss bildet gegen 13.30 Uhr die Siegerehrung auf dem Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle.

T-Shirt: Die ersten 400 Läufer, die sich außerhalb des EZ-Teams anmelden, erhalten ein kostenloses Funktions-T-Shirt in weiß mit EZ-Lauf-Logo (siehe Foto). Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es Gutscheine, die in den Tagen nach dem Lauf online beantragt werden müssen und zugeschickt werden. Alle Teilnehmer an den KSK-Bambiniläufen und AOK-Schülerläufen erhalten eine Teilnahmebestätigung sowie eine Medaille.

Chipmessung: Über den bewährten Partner Mikatiming erfolgt die Zeitmessung. Wer einen eigenen Chip hat, kann den bei der Anmeldung aufführen. Alle anderen müssen sich einen Chip zum Preis von vier Euro Leihgebühr und 25 Euro Pfand ausleihen. Bei Rückgabe des Chips am 7. November bis 14.30 Uhr am Schalter in der Schelztorhalle werden die 25 Euro Pfandgebühr erstattet. Wird der Chip nicht bis zu diesem Zeitpunkt zurückgegeben, gilt er als gekauft. Der Chip muss ordnungsgemäß an der Schnürung des Schuhs befestigt werden. Wer Schuhe mit Klettverschluss hat, kann bei der Startnummernausgabe ein Klettband anfordern, mit dem der Chip befestigt werden kann. Im Start- und Zielbereich muss über die dort ausgelegten Matten gelaufen werden, damit die Zeitmessung ausgelöst wird.

Jahrgang: Zur Einteilung in die jeweilige Altersklasse ist immer der Jahrgang entscheidend und nicht das Alter am Lauftag selbst. Dies ist eine Vorgabe des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Eine falsche Jahrgangsangabe führt automatisch zur Disqualifikation des Läufers.

Meldegebühren: In den Vorjahren wurde die Startgebühr unmittelbar nach der Anmeldung abgebucht. Angesichts der nicht vorherzusagenden Pandemielage wird dies in diesem Jahr anders geregelt. Die Startgebühr wird erst in den Tagen/Wochen vor dem 7. November abgebucht, wenn feststeht – oder zumindest sehr wahrscheinlich ist –, dass der Lauf auch gestartet werden kann. Abonnenten der Eßlinger Zeitung profitieren wie bisher von vergünstigten Startgebühren (nur bei Voranmeldung). Bambini bezahlen 2,50 Euro (Nicht-Abonnenten 4,50 Euro), Schüler 3,50 Euro (5,50 Euro). Im Hauptlauf ist die Meldegebühr gestaffelt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Wer sich bis zum 31. Juli registrieren lässt, bezahlt als EZ-Abonnent neun Euro (Nicht-Abonnenten elf Euro). Vom 1. bis zum 31. August beträgt die Gebühr zehn beziehungsweise zwölf Euro, vom 1. September bis zum Anmeldeschluss am 11. Oktober (24 Uhr) werden elf beziehungsweise 13 Euro fällig. Bei der Anmeldung ist darauf zu achten, dass die E-Mail-Adresse korrekt eingetragen wird, dann erhält jeder Teilnehmer eine Bestätigung über die erfolgreiche Registrierung.

Nachmeldung: Für Spätentschlossene gibt es am Laufwochenende die Möglichkeit der Nachmeldung. Am Samstag, 6. November, ist dies zwischen 11 und 14 Uhr möglich, am 7. November dann ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs. Die Nachmeldeschalter befinden sich in der Schelztorhalle. Bei Nachmeldungen gibt es keine Ermäßigung für EZ-Abonnenten. Die Nachmeldegebühr für die Bambini- und Schülerläufe beträgt zusätzlich zur Startgebühr zwei Euro, für den Hauptlauf drei Euro. In der Startgebühr sind 50 Cent Abgabe an den DLV enthalten.

Massage: Zum Wohlfühlprogramm beim EZ-Lauf gehört das Massageangebot des Esslinger Physiocentrums Neigenfind. Am Lauftag selbst kann dieser Service schon vor dem Start des Hauptlaufs ab 9 Uhr in der Esslinger Schelztorhalle in Anspruch genommen werden. Allerdings gilt eine Einschränkung: Sollten am Lauftag verschärfte Hygieneregeln zu beachten sein oder untersagen behördliche Pandemievorgaben eine solche Dienstleistung, wird es keinen Massageservice geben.

Startnummern-Ausgabe: Um Stress und Hektik am Lauftag zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Startunterlagen bereits am Samstag, 6. November, zwischen 11 und 14 Uhr in der Schelztorhalle abzuholen. Dann kann in aller Ruhe zu Hause die Startnummer mit den mitgelieferten Sicherheitsnadeln am Trikot befestigt werden. Und der Zeitmesschip lässt sich bei dieser Gelegenheit gleich in die Schnürung des Laufschuhs einfädeln. Am 7. November können die Startnummern auch noch abgeholt werden – und zwar ab 8 Uhr.

Schulanmeldungen: Mit rund 1500 Kindern und Jugendlichen hat sich der EZ-Lauf zu einem der größten Läufe in Deutschland entwickelt. Schulen und Kindergärten können ein vereinfachtes Anmeldeverfahren nutzen, sie erhalten nach dem Lauf eine Rechnung über Startgebühren und Chip-Leihgebühren. Zu beachten ist in diesem Jahr, dass der 7. November der letzte Tag der Herbstferien ist. Bei der Schulwertung geht es nicht um Zeiten, sondern es wird die Teilnehmer- ins Verhältnis zur Schülerzahl gesetzt.

Mannschaftswertung: Diese gibt es nur im Hauptlauf. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf und maximal acht Läuferinnen und Läufern, die fünf schnellsten kommen in die Wertung. Die Meldegebühr pro Mannschaft beträgt drei Euro zusätzlich zu den Startgebühren für die Läufer. Es gibt zwei Wertungen: für gemischte beziehungsweise reine Männermannschaften und für reine Frauenteams.

Anmeldungen: nur online unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf.

Zeitplan

9.00 Uhr: KSK-Bambinilauf Jungen 1 (Jahrgänge 2016 und jünger)

9.10 Uhr: KSK-Bambinilauf Jungen 2 (Jahrgänge 2014 und 2015)

9.20 Uhr: KSK-Bambinilauf Mädchen 1 (Jahrgänge 2016 und jünger)

9.30 Uhr: KSK-Bambinilauf Mädchen 2 (Jahrgänge 2014 und 2015)

9.45 Uhr: AOK-Schülerlauf 1 (Jahrgänge 2012 und 2013)

10.10 Uhr: AOK-Schülerlauf 2 (Jahrgänge 2010 und 2011)

10.30 Uhr: AOK-Schülerlauf 3 (Jahrgänge 2006 bis 2009)

11.00 Uhr: Hauptlauf (Jahrgänge 2005 und älter)

13.30 Uhr: Siegerehrung auf dem Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle