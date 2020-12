1 Frl. Wommy Wonder, Elsbeth und Alois Gscheidle und Markus Zipperle (von links) sorgen in gebührendem Corona-Abstand für viel Vergnügen. Foto: Ines Rudel

Mit einer unterhaltsamen Show ging die EZ-Kulturwoche im Netz am Sonntagabend in die zweite Runde. Mit Alois und Elsbeth Gscheidle und dem Comedian Markus Zipperle präsentierte Frl. Wommy Wonder drei Spaßmacher mit Hintersinn. Und im zweiten Teil des Abends jazzt die Gruppe Nola.

Esslingen - Corona-Einschränkungen hin und überlastete Internetleitungen her: Künstlerinnen und Künstler finden auch in schwierigen Zeiten immer einen Weg, ihr Publikum zu erreichen. Und so brachte auch der zweite Abend der EZ-Kulturwoche „Kultur.Gut!“ nach technischen Anlaufschwierigkeiten viel Vergnügen in viele Wohnzimmer. Travestiekünstler(in) Frl. Wommy Wonder, die/der Regie und durchs Programm führte, hatte einmal mehr ein unterhaltsames Programm zusammengestellt – frei nach dem Motto: „Die Zeiten sind schlecht – lasst uns das Beste daraus machen.“ So wie sie/er das schon immer gemacht hat – zum Beispiel wenn es galt, der alljährlichen Demütigung bei den Bundesjugendspielen zu begegnen. Doch Wommy beherrscht nicht nur die flotte Pointe, sondern auch die sensiblen Töne – etwa dann, wenn er „Der Traum vom Fliegen“, einen Song der Schlager-Legende Alexandra, einfühlsam ins Mikro haucht.