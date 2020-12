1 Frl. Wommy Wonder begrüßt Gäste wie Alois Gscheidle vor der Kamera. Foto: Ines Rudel

Wenn das Publikum in Corona-Zeiten nicht zu den Künstlern kommen kann, dann kommen die Künstler eben zum Publikum – und zwar via Internet. Möglich macht es die EZ-Kulturwoche im Netz, die unter dem Motto „Kultur.Gut!“ am Samstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr startet.

Esslingen - Vielen fehlt Kultur in diesen Zeiten besonders. Doch die Veranstaltungshäuser sind Corona-bedingt geschlossen, Künstlerinnen und Künstler dürfen nicht vor Publikum auftreten. Darüber kann man lamentieren – oder versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Das haben die Eßlinger Zeitung und der Verein Live-Musik Esslingen mit Unterstützung der EZ-Weihnachtsspendenaktion getan. Ihr Gedanke: „Wenn das Publikum nicht zu den Künstlern kommen darf, dann müssen die Künstler eben zu ihrem Publikum kommen.“ So entstand der Gedanke einer Kulturwoche im Netz. Unter dem Titel „Kultur.Gut!“ gibt es vom 12. bis 16. Dezember allabendlich ab 19.30 Uhr ein buntes Programm im In­ternet. Jeder Abend ist neu und überraschend, Gastgeber(in) ist Frl. Wom­my Wonder. Im zweiten Teil präsentiert dann der Verein Live-Musik Jazzer, die zum Besten zählen, was die hiesige Musikszene zu bieten hat.