1 Im Esslinger Komma wird fleißig geprobt, damit die „Kultur.Gut!“-Shows perfekt auf Sendung gehen können. Foto: Ines Rudel

Künstler und Kulturmacher leiden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Weil Bühnen geschlossen und Veranstaltungen abgesagt sind, bietet die Eßlinger Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Verein Live-Musik und mit Unterstützung der EZ-Weihnachtsaktion vom 12. bis 16. Dezember eine Kulturwoche im Netz.

Esslingen - Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt, und die Kultur leidet besonders unter den Einschränkungen, die uns die Pandemie auferlegt. Veranstaltungen sind abgesagt, Kultureinrichtungen sind geschlossen. Und keiner weiß, wann die Scheinwerfer wieder angeknipst werden dürfen. Das ist nicht nur ein finanzielles Problem. „Unser Publikum fehlt uns fürchterlich“, seufzt Travestiekünstler(in) Frl. Wommy Wonder. Weil die Probleme der Kulturszene offenkundig sind, hat die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung ein ungewöhnliches Projekt auf den Weg gebracht: Vom 12. bis 16. Dezember gibt es allabendlich 90 Minuten lang Kultur live im Netz: Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Couleur werden vor der Kamera stehen und zeigen, dass die Kultur auch in schwierigen Zeiten lebt – und dass wir gut aufpassen müssen, dass Kunst und Kultur lebendig bleiben. Weil sonst unsere Welt um vieles ärmer wäre.

„Wir haben festgestellt, dass die Stimmung in der Gesellschaft schlechter geworden ist“, sagt Gerd Schneider, Chefredakteur der Eßlinger Zeitung und Vize-Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam helfen“, der die EZ-Weihnachtsaktion seit mehr als 50 Jahren organisiert. „Bei der Frage nach dem Warum ist uns klar geworden, dass vielen die Kultur so richtig fehlt. Deshalb wollen wir neue Wege gehen und etwas für die Kultur tun.“ Das ist für Harald Flößer, den Vorsitzenden von „Gemeinsam helfen“, Ehrensache: „Künstlerinnen und Künstler haben unsere Weihnachtsaktion mit vielen Aktionen unterstützt. In Corona-Zeiten braucht die Kultur Unterstützung – nun ist es an uns, etwas zu tun.“

„Kultur.Gut!“ ist hochwillkommen

Viele Künstlerinnen und Künstler sind trotz staatlicher Unterstützungsprogramme in finanziellen Nöten. Doch das ist nur ein Teil des Problems. Was nützen die schönsten, originellsten, kreativsten, anrührendsten und aufregendsten Programme, wenn man sie nicht zeigen kann? So entstand bei der EZ der Gedanke, im Internet eine Bühne zu bieten. „Kultur.Gut!“ heißt die EZ-Kulturwoche im Netz – weil Kultur ein hohes Gut ist und weil das, was sie bietet, einfach gut ist. Doch von der Idee bis zur Realisierung braucht es viel Arbeit, gute Ideen – und die richtigen Partner. Und überall, wo unsere Zeitung anklopfte, rannte sie offene Türen ein.

Mit dem Esslinger Verein Live Musik fand sich ein Partner, der nicht nur mit Bands aus seinen Reihen dabei ist, sondern auch organisatorische Fäden zieht. „Das Angebot der EZ, Künstlern mit dem Video-Streaming-Projekt ‚Kultur.Gut!’ zu helfen, ist hochwillkommen“, sagt Eckhart Fischer, der Vorsitzende von Live Musik. „Die angefragten Künstler stimmten freudig zu, und wir dürfen uns mit einem bunt gemischten Programm beteiligen. Jede Aktion, die Künstlerinnen und Künstler wieder auf eine Bühne bringt, hilft.“ Frl. Wommy Wonder ließ derweil ihre/seine vorzüglichen Kontakte in der Szene spielen und stellte in Rekordzeit ein facettenreiches Programm auf die Beine, das er/sie an den fünf Abenden mit Charme und Witz präsentiert. Und das Esslinger Jugend- und Kulturzentrum Komma kann nicht nur die passenden Räume für eine Corona-gerechte Aufzeichnung der Shows bieten, sondern auch eine versierte Streaming-Crew, die dafür sorgt, dass die Shows perfekt ins Bild gesetzt werden.

Vom 12. bis 16. Dezember im Netz

Zuletzt wurde im Komma kräftig geprobt, damit vom 12. bis 16. Dezember alles wie am Schnürchen läuft. Dass es gelungen ist, ein solches Projekt in derart kurzer Zeit zur Sendungsreife zu bringen, hat für Wommy einen simplen Grund: „Man spürt bei allen, wie gut es ihnen tut, wieder mal auf der Bühne zu stehen und dem Publikum etwas bieten zu dürfen. Diese Freude wird auch das Publikum spüren.“

„Kultur.Gut! – Die EZ-Kulturwoche im Netz“ wird vom 12. bis 16. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr im Internet ausgestrahlt. Wer die Shows erleben möchte, bezahlt einen einmaligen Unkostenbeitrag von einem Euro – zusätzliche Spenden für die EZ-Aktion sind willkommen. Tickets können vom 8. Dezember an unter www.live.es-tv.de gebucht werden.