1 Bei den Männern setzte sich der TSV Neuhausen durch. Foto: Robin Kern

Am 6. Januar fand im Sportpark Weil das EZ-Handballpokalfinale 2026 statt. Im Livestream zeigen wir dieses Jahr zum allerersten Mal alle entscheidenden Szenen, Emotionen und Tore der Finalspiele der Frauen und Männer. Hier gibt es die Spiele zum Nachschauen.











Rund um den Dreikönigstag hat wieder der traditionelle EZ-Handballpokal stattgefunden – in diesem Jahr zum 30. Mal im Sportpark Weil in Esslingen. Die Gruppenphase des Turniers ist bereits am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen und am Dienstag stand der finale Showdown an.

Für alle Handballfans, die nicht vor Ort sein konnten, haben wir das Endspiel der Frauen sowie das der Männer an dieser Stelle im Livestream übertragen. Den aktuellen Spielstand zeigen wir Ihnen von Zeit zu Zeit im Stream und auch zum Nachschauen in unserem Liveblog.

Die Liveübertragung des Endspiels der Frauen:

Der Stream des Finales der Männer:

Spannung bis zur letzten Sekunde, Emotionen auf und neben dem Feld – das EZ-Handballpokalfinale zeigt einmal mehr, warum dieser Wettbewerb zu den Höhepunkten im regionalen Handball gehört. Also: Livestream an - und zurücklehnen.