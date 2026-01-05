EZ-Handballpokalfinale 2026 im Sportpark Weil: Livestream der Endspiele des EZ-Pokals

1 Volle Konzentration im entscheidenden Moment: Die Final-Begegnungen der Frauen und Männer beim EZ-Handballpokal versprechen Spannung. Foto: Robin Rudel

Am 6. Januar steigt im Sportpark Weil das EZ-Handballpokalfinale 2026. Im Livestream zeigen wir dieses Jahr zum alleresten Mal alle entscheidenden Szenen, Emotionen und Tore der Finalspiele der Frauen und Männer. Um 15 Uhr geht es los mit dem Endspiel der Frauen.











Link kopiert

Rund um den Dreikönigstag findet wieder der traditionelle EZ-Handballpokal statt – in diesem Jahr zum 30. Mal im Sportpark Weil in Esslingen. Die Gruppenphase des Turniers ist bereits am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen und am Dienstag steht der finale Showdown an.

Für alle Handballfans, die nicht vor Ort sein können, werden das Endspiel der Frauen (voraussichtlich um 15 Uhr) sowie das der Männer (15.45 Uhr) an dieser Stelle im Livestream übertragen. Den aktuellen Spielstand zeigen wir Ihnen von Zeit zu Zeit im Stream und ständig aktualisiert in unserem Liveblog. Die Übertragung der beiden Finalspiele wird auch noch nachträglich hier zu finden sein.

Die Liveübertragung des Endspiels der Frauen (Start um 15 Uhr):

Der Stream des Finales der Männer (live um 15.45 Uhr):

Spannung bis zur letzten Sekunde, Emotionen auf und neben dem Feld – das EZ-Handballpokalfinale zeigt einmal mehr, warum dieser Wettbewerb zu den Höhepunkten im regionalen Handball gehört. Also: Livestream an - und zurücklehnen.