EZ-Handballpokal: Zwei Talente, die so einiges verbindet

2 Karla Kösling setzt sich durch. Foto: /Herbert Rudel

Die 19-jährige Karla Kösling und der 17-jährige Nick Scherbaum gewinnen die Wahl zur Spielerin und zum Spieler des EZ-Pokals. Die beiden finden sich gegenseitig „cool“.











Link kopiert

„Ich habe für Nick gestimmt. Er ist ähnlich jung wie ich, spielt aber so lässig und cool, wie einer von den Alten“, sagt Carla Kösling. Die 19-Jährige berichtet das in dem Moment, in dem sie erfahren hat, dass sie von den Lesern der Eßlinger Zeitung zur Spielerin des EZ-Handballpokals am Dreikönigswochenende gewählt wurde. Weil die Frauen zum ersten Mal überhaupt bei der Traditionsveranstaltung dabei waren, ist die Regisseurin des Turnierzweiten TV Nellingen folgerichtig die erste Frau, der diese Ehre zuteil wird. Und es war so die erste Doppelwahl: Eine Spielerin und ein Spieler wurden gesucht. Bei den Männern setzte sich – der auch von Kösling favorisierte – Nick Scherbaum von der HSG Ostfildern durch, der mit seinem Team ebenfalls Zweiter wurde. Das passt bestens. Denn: „Ich habe Carla gewählt. Ich fand es richtig cool, wie sie mit ihrer Größe gespielt hat, gerade in den Eins-gegen-Eins-Situationen“, wie der 17-jährige Scherbaum, ebenfalls Spielmacher und nicht von hünenhafter Statur, über die zwei Jahre ältere Nellingerin sagt.

„Man nimmt auf jeden Fall etwas mit“

„Mega“ und „krass“ findet Kösling, dass sie gewonnen hat. „Ich glaube, vor allem am Samstag konnte ich beim Turnier zeigen, was ich am Anfang der Saison in Nellingen nicht so oft zeigen konnte“, sagt sie. Die Atmosphäre vor vollen Rängen im Sportpark Weil genoss sie besonders. „Da nimmt man auf jeden Fall etwas mit, der EZ-Pokal hat uns auch als Team richtig was gebracht“, erklärt sie. Im Abstiegskampf der Regionalliga wird es trotzdem schwer, was auch anschließende die 23:29-Niederlage der ersatzgeschwächten Hornets gegen den TSV Bönnigheim gezeigt hat.

Während Kösling bei den Nellingerinnen bereits eine Schlüsselposition einnimmt, nachdem sie erst vor der Saison vom Bezirksliga-Meister Team Esslingen gekommen war, schnuppert A-Jugend-Spieler Scherbaum bei der HSG noch Regionalliga-Luft. „Es ist eine gute Rolle, ich kann Erfahrung sammeln“, erklärt er. Beim Turnier bekam er besonders viel Spielzeit. Und nutzte sie. „Es war mein erster EZ-Pokal. Ich habe mich über die ganze Zeit gut gefühlt und wir hatten eine gute Mannschaft“, erzählt er. Gerade das Finale gegen den TSV Neuhausen mit einigen Spielern, mit denen er sonst in der Bundesliga-A-Jugend der JANO Filder aufläuft, hat ihm Spaß gemacht: „Ich finde es cool, gegen welche zu spielen, die man so gut kennt.“

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Natürlich wurde im Jugendtraining über die Woche viel gefrotzelt. „Die Jungs haben gesagt, dass sie nicht für mich stimmen, weil ich ja aus Neuhausen komme“, berichtet er, „sie haben es dann aber doch getan.“ Nicht nur das: Seine Kameraden haben wie seine Familie mächtig Werbung für ihn gemacht. Mit Erfolg. Und wen hat er gewählt? „Mich selbst“, gibt Scherbaum lachend zu. „Hannes Grundler finde ich auch cool. Ich habe ihm schon als Kind zugeschaut.“ Ein Sport, zwei Generationen: Für Neuhausens Kapitän Grundler war es das letzte Turnier, er beendet nach dem Saisonschluss seine Karriere.

Viele Gemeinsamkeiten

Wie Gymnasiast Scherbaum hatte auch Kösling, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr als Rettungshelferin absolviert und überlegt, anschließend Medizin zu studieren, nach eigener Aussage nicht damit gerechnet, die Wahl zu gewinnen. Sie hat bei den Frauen gar nicht abgestimmt. „Für mich wollte ich nicht und dann konnte ich mich nicht entscheiden“, erzählt sie. „Jasmin Dirmeier war echt stark, wie sie so einfach durch die Abwehr gelaufen ist“, sagt sie voller Respekt, „und Lena Zeller fand ich auch mega, sie hatte viele gute Aktionen.“ Auch Kösling wurde natürlich während der Woche der Abstimmung auf www.esslinger-zeitung.de immer wieder darauf angesprochen, ihr Verein pushte das Ganze per Instagram.

Carla Kösling und Nick Scherbaum musste man nicht überzeugen. Ohne es zu wissen, stimmten die beiden, die so einiges verbindet, gegenseitig für sich.

Spielerin und Spieler des EZ-Pokals

Frauen

1. Carla Kösling (TV Nellingen)2. Jasmin Dirmeier (TSV Wolfschlugen)3. Luisa Rehkugler (TSV Denkendorf)4. Lena Zeller (TB Neuffen) Männer

1. Nick Scherbaum (HSG Ostfildern)2. Hannes Grundler (TSV Neuhausen)3. Felix Mendler (TSV Wolfschlugen)4. Felix Stahl (TV Plochingen)