EZ-Handballpokal: Zwei spannende Premieren beim EZ-Pokal

1 Finale 2024 zwischen dem TSV Neuhausen und der HSG Ostfildern. Die beiden Teams sind auch 2025 am Start. Foto: /Herbert Rudel

Das Teilnehmerfeld des EZ-Pokals steht – erstmals mit acht Frauenteams. Im Feld der zehn Männermannschaften wird es international.











Zehn Männermannschaften inklusive Titelverteidiger TSV Neuhausen, Rekordsieger TSV Deizisau und im polnischen Drittligisten Swit Szaflary erstmals einem internationalen Teilnehmer – und die Premiere der Frauen: Das Teilnehmerfeld des 29. EZ-Handballpokals vom 4. bis 6. Januar 2025 im Esslinger Sportpark Weil steht. Bei dem Traditionsturnier, das von Kaufland, der Volksbank Mittlerer Neckar sowie Leos Sportmarketing unterstützt wird, gibt es also viel Neues. Die Vorfreude und gleichermaßen das Wissen um die Herausforderung sind beim diesjährigen Ausrichter TSV Wolfschlugen und bei der Eßlinger Zeitung groß.

„Wir freuen uns darauf“

„Wir freuen uns darauf“, sagt Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll, der mit Michael Handte dem Organisationsteam des TSV vorsteht. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen und an den drei Turniertagen wird natürlich der ganze Verein auf den Beinen sein. Dass zum ersten Mal in der langen Geschichte des EZ-Pokals acht Frauenteams mitspielen, ist gerade für die Wolfschlugener Stoll und Handte eine Herzensangelegenheit. Ihr Team ist als Drittligist das weibliche Aushängeschild der Region – und beim Turnier natürlich der Favorit. Nicht alle Top-Teams der Region sind in Weil dabei, aber die meisten, inklusive Ex-Bundesligist TV Nellingen, der mittlerweile in der Regionalliga antritt. „Das ist ein guter Start“, erklärt Stoll, der gespannt ist, „wie sich die Nellingerinnen, aber etwa auch der TSV Denkendorf und der TV Reichenbach schlagen.“ Spannend wird es allemal. Das Team Esslingen, der HC Wernau, der TSV Deizisau aus dem EZ-Kerngebiet sowie der starke Landesliga-Spitzenreiter TB Neuffen komplettieren das Feld.

Der genaue Spielplan steht noch nicht, die Auslosung geht demnächst über die Bühne. Klar ist jedoch, dass die Vorrundenspiele der Frauen und Männer nicht an unterschiedlichen Tagen, sondern miteinander verzahnt ausgetragen werden. Die Finalpartien steigen dann am Montag.

„Der EZ-Pokal ist immer für Überraschungen gut“

Wolfschlugen, Deizisau, Denkendorf und Reichenbach sind sowohl mit ihrem Frauen- als auch mit ihrem Männerteam vertreten – gegenseitige, lautstarke Unterstützung ist garantiert. Zehn Männermannschaften sind am Start. „Das ist sportlich ein richtig hohes Niveau“, erklärt Stoll. „Der EZ-Pokal ist immer für Überraschungen gut. Aber Drittligist Neuhausen ist der klare Favorit“, sagt er weiter, „bis vor ein paar Wochen hätte ich auch die HSG Ostfildern dazu gezählt.“ Bei der HSG läuft es in dieser Saison noch nicht ganz so rund. Das kann sich bis zum Januar aber noch ändern und natürlich wird die Mannschaft wie ihr Regionalliga-Konkurrent TV Plochingen sowie die beiden Oberligisten Deizisau und Wolfschlugen weit vorne erwartet.

Polnischer Drittligist Swit Szaflary mit von der Partie

Aus der Verbandsliga ist neben den Denkendorfern und Reichenbachern die SG Hegensberg/Liebersbronn dabei, dazu kommt Landesligist und EZ-Pokal-Dauergast HSG Ebersbach/Bünzwangen. Und eben Szaflary aus der Nähe von Krakau. Der Kontakt zu dem momentanen Fünften der 3. polnischen Liga kam über Maciej Garpiel zustande, der in Stuttgart lebt und den EZ-Pokal seit Jahren verfolgt. Garpiels Vater ist der frühere polnische WM- und Olympia-Teilnehmer Jerzy Garpiel, der in den 1980-er und 1990-er Jahren in Deutschland unter anderem für die Zweitligisten TuRa Bergkamen und TV Gelnhausen gespielt hat und Torschützenkönig der 2. Bundesliga war. Maciej Garpiel bezeichnet Szaflary als „sympathische, junge, hungrige Mannschaft“ und stuft ihr Niveau zwischen der deutschen Regional- und Oberliga ein.

„Es gefällt mir, dass die polnische Mannschaft mitspielt“, sagt Wolfschlugens Macher Stoll und freut sich mit seinem Mitstreiter Handte auf alle Teams. „Der EZ-Pokal ist das Schaufenster des Handballs in der Region“, sagt Handte. Diesmal mit zwei spannenden Premieren.

Das Teilnehmerfeld

Männer

TSV Denkendorf

TSV Deizisau

Team Esslingen

TV Nellingen

TB Neuffen

TV Reichenbach

HC Wernau

TSV Wolfschlugen