EZ-Handballpokal: Wissenswertes zum EZ-Pokal

Ankommen

Der Sportpark Weil nahe der B 10 ist gut zu erreichen. Allerdings ist die Zahl der Parkplätze beschränkt. Deshalb bietet sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an: Die Buslinien 102 und 103 halten direkt vor dem Gelände. Wer doch mit dem eigenen Fahrzeug kommt, kann dieses auf dem Parkstreifen in Richtung Pliensauvorstadt oder am Sonntag und Montag – kostenlos – am Neckar-Center abstellen, von wo aus es nur wenige Meter zu Fuß zur Halle sind. Am Samstag ist dort normaler Parkbetrieb zu fairen Preisen. Bitte auf keinen Fall auf den angrenzenden Feldwegen oder im Wohngebiet parken.

Reinkommen

Die Eintrittspreise bleiben zum Vorjahr unverändert: Die Tageskarte kostet 8 Euro (ermäßigt 6), die Dauerkarte 15 beziehungsweise 12 Euro.

Verpflegung

Was wäre der EZ-Handballpokal ohne Maultaschen? Natürlich bieten die Macher des diesjährigen Ausrichters TSV Wolfschlugen diesen Klassiker an. Dazu werden Leberkäswecken und belegte Brötchen, als Spezialität auch in einer Caprese-Variante, angeboten. An Getränken gibt es Bewährtes, wozu freilich auch die ebenfalls schon traditionelle Sektbar gehört.

Leiten

Das sportliche Niveau beim EZ-Pokal ist hoch – und das der Schiedsrichter ist es auch. Sieben Paare um das Frauen-Bundesliga-Duo Sonja Lenhardt/Katharina Heinz und das Drittliga-Gespann Tobias Hägele/Stefan Schmid-Denzinger werden an den drei Turniertagen im Einsatz sein.

Gewinnen (1)

Es geht beim EZ-Pokal für die Handballer und diesmal auch für die Handballerinnen um die Ehre, um den Spaß und um den Austausch in der großen Sportfamilie. Das Preisgeld wird von den erfolgreichen Teams aber gerne in Empfang genommen. Es gibt zum allerersten Mal ein Frauenturnier beim EZ-Pokal und dadurch so viel Preisgeld wie noch nie. Bei den Männern bekommt der Sieger einen Scheck über 700 Euro, der Zweite einen über 400 und der Dritte einen über 200 Euro. Das beste Frauenteam erhält 400 Euro, für Platz zwei gibt es 200 und für Rang drei 100 Euro. Das Preisgeld für den ersten Platz der Frauen übernimmt der Handballbezirk Esslingen/Teck, womit er seine Unterstützung für den EZ-Pokal generell und die Premiere der Frauen im Speziellen unterstreicht.

Gewinnen (2)

Während des Turniers werden Tore gezählt und es wird im Rahmen der Siegerehrung auch die beste Torhüterin und der beste Torhüter geehrt. Die beste Spielerin und den besten Spieler bestimmen die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung. Auf www.esslinger-zeitung.de wird wieder eine Woche lang online abgestimmt. Der beste Spieler des Turniers 2024 war Florian Distel vom Sieger TSV Neuhausen – der diesmal sein neues Team HSG Ostfildern aufgrund einer Verletzung nicht unterstützen kann.

Gewinnen (3)

Auch in diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Dazu muss man eine Frage beantworten, die für den geneigten Beobachter der Handballszene vermutlich nur eines kurzen Nachdenkens bedarf, und braucht ein bisschen Glück, um einen Einkaufsgutschein von Kaufland, Karten für ein Bundesligaspiel von Frisch Auf Göppingen, VIP-Tickets für ein Spiel des TVB Stuttgart oder einen Ein-Gramm-Goldbarren zu gewinnen. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Eßlinger Zeitung.

Lesen

Die Seite www.esslinger-zeitung.de ist natürlich auch die richtige Adresse, um vor, während oder nach dem EZ-Pokal auf dem Laufenden zu sein. Dort wird man per Liveticker, Fotos und Videos bestens von der Sportredaktion versorgt. Ausführliche Hintergründe und Analysen gibt es dann in der Dienstagausgabe der gedruckten EZ.