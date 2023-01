1 Echte EZ-Pokal-Atmosphäre auch in Weil: Die Ränge sind gut gefüllt. Foto:

Im Sportpark Weil ist auch rund um das Spielfeld viel los.















Früh-Sport

Wenn Handball-Spiele wie beim EZ-Pokal um 11 Uhr – am Sonntag um 10 Uhr – beginnen, ist das ungewohnt früh. Hinzu kommt, dass sich eine zeitige Anreise in den Sportpark Weil empfiehlt. Das Parkplatzangebot ist – vorsichtig formuliert – bescheiden, beziehungsweise: die Fußwege sind weit. Ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Helferinnen und Helfer oder Zuschauer, viele nutzten am Freitag den leeren und kostenlosen Parkplatz am Neckar-Center. Der ist samstags zwar weder leer noch kostenlos, aber dennoch ist es sinnvoller und fairer, die paar Meter zu Fuß zu gehen, als seine Kiste verbotenerweise im Wohngebiet abzustellen. Was sich allemal empfiehlt, ist die Anreise mit dem Bus. Die Linien 102 und 103 halten mehr oder weniger vor dem Eingang.

Sport im Park

EZ-Pokal ist EZ-Pokal, ob viele Jahre lang in der Neckarsporthalle oder jetzt im Sportpark Weil: Guter Handball und Szenetreff. So waren auch gleich am Freitag viele ehemalige Handballer und Trainer in der Halle. Aber ebenso Sportbegeisterte, die eher in anderen Disziplinen zuhause sind. Dass der Sportkreisvorsitzende bei den vergangenen Ausgaben stets auf den Rängen saß, war klar, denn das war der langjährige Handball-Funktionär Kurt Ostwald. Den Verbandsposten hat er inzwischen an Margot Kemmler abgegeben – und sie ließ sich einen Besuch auch nicht nehmen. Kemmler kennt sich in Weil aus, die Geschäftsstelle der von ihr ebenfalls geführten SV 1845 Esslingen schließt direkt an die Halle an und betrieben wird das Gelände von der SV 1845 und dem FC Esslingen. „Es ist anders als in der Neckarsporthalle, wo es sehr eng zuging. Aber es gefällt mir sehr gut“, sagte Kemmler und ließ zufrieden den Blick über die gut gefüllten Ränge schweifen.

Spitzen-Sport

Spontan bekommen die Schiedsrichter-Paare am Finalsonntag Verstärkung: Frisch von einem Lehrgang kommen Sonja Lehnhardt und Katharina Heinz-Hebisch nach Weil. Das Duo aus Wernau beziehungsweise aus Süßen pfeift während der Saison in der Frauen-Bundesliga und in der 2. Bundesliga der Männer – und jetzt beim EZ-Pokal.

Sportliches spülen

Organisatorisch läuft in der Halle in Weil bestens – dabei brachte der Umzug an die neue Spielstätte für Ausrichter SG Hegensberg/Liebersbronn einige Herausforderungen mit sich. Das noch größte Problem: Eine der zwei Spülmaschinen versagte den Dienst. „Aber unser Spüldienst hat alles im Griff“, erklärte Heli-Cheforganisatorin Friederike Schmitz bestens gelaunt. Und gab das Feedback aus der Küche weiter: „Vor allem die Maultaschen kommen gut an und laufen super.“ So soll das sein.

Sport satt

Von elf bis kurz nach halb acht am Abend wurde und wird an den beiden Vorrundentagen gespielt. Wer dann noch nicht genug vom Handball hat, kann an diesem Samstag schnell nach Plochingen fahren, wo der dort heimische TV um 20 Uhr in der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TSV Weinsberg antritt. Das Spiel ist auch der Grund, weshalb die Mannschaft von Trainer Christian Hörner – zu ihrem eigenen Bedauern – nicht beim EZ-Pokal mitspielen kann. Das Gleiche gilt für den TSV Wolfschlugen, der am Sonntag um 16 Uhr den HC Neuenbürg erwartet. Bundesliga, aber nicht Handball, gibt es am Samstag ebenfalls: Um 18 Uhr spielen die Wasserballer des SSV Esslingen im Stuttgarter Sportbad gegen den ASC Duisburg. Bei einem Radball-Spieltag, der um 18 Uhr in der Reichenbacher Schulturnhalle beginnt, sind unter anderem der heimische RSV und der RKV Denkendorf im Einsatz.