Das beste Team bleibt nicht lange am Ball, wenn keine jungen Talente nachkommen. Daher hat die Jugendarbeit bei der SG Hegensberg/Liebersbronn ein enorm wichtige Bedeutung. Die Ehrenamtlichen der Spielgemeinschaft stecken viel Zeit und Kraft in den Nachwuchs, im September 2022 ist sogar eine hauptamtliche FSJ-Stelle geschaffen worden. Und all die Mühe scheint sich auszuzahlen.

Wenige Tage vor dem EZ-Pokal, der von der SG ausgetragen wird, sitzen Friederike Schmitz und Alina Weiss auf der Empore der Sporthalle Römerstraße. Auf dem Spielfeld unter ihnen beginnt gerade das Training der Verbandsliga-Männer. Schmitz ist Jugendfestwartin bei der SG und kümmert sich um sportliche Veranstaltungen für die jungen Handballerinnen und Handballer des Vereins.

Alina Weiss ist erst seit kurzem für Heli im Einsatz. Im September hat sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Jugend-Bereich begonnen. Seitdem unterstützt die 18-Jährige die Ehrenamtlichen, hilft in den Geschäftsstellen des TV Hegensberg und TV Liebersbronn, sie ist bei den Trainingseinheiten der verschiedenen Jugenden dabei – und hat auch ein besonderes Highlight für den EZ-Pokal geplant. „Es wird eine Spielelandschaft geben“, verrät Weiss.

Im Hintergrund ist an jenem Abend das Prellen von Handbällen zu hören, die Spieler der Ersten machen sich gerade warm. Schmitz deutet hinunter in die Halle und erklärt, dass fast alle Handballer dort aus der eigenen Jugend stammen. Darauf sind die beiden Stammvereine der SG sehr stolz. „Unser Ziel ist es, dass die Jugendspieler in den aktiven Bereich hochkommen“, erklärt die 35-Jährige. Abgesehen von der weiblichen B-Jugend hat Heli in allen Altersklassen Teams gemeldet.

Es sei aber nicht damit getan, die Kinder und Jugendlichen ins Handball-Training zu bewegen. Den Verantwortlichen ist es ein großes Anliegen, den Nachwuchs im Vereinsleben einzubinden und den Zusammenhalt zu fördern. „Dadurch kennt hier jeder jeden“, erklärt Schmitz. Nicht nur, dass sich diese Philosophie auf den Teamgeist und somit auch auf die Leistung auswirkt. Damit wird auch einem Trend begegnet, der in vielen Clubs zu einem immer größeren Problem wird: Bei den Berghandballern engagieren sich die Mitglieder, helfen bei Events und übernehmen Arbeitsdienste.

„Neulich haben wir in eine Jugend-Nachrichtengruppe geschrieben, dass wir zehn Helfer brauchen“, berichtet Schmitz. „Gemeldet haben sich am Ende 14 Leute.“ Die Kinder und Jugendlichen hätten Lust zu helfen. Beim EZ-Pokal übernehmen zum Beispiel einige Nachwuchssportler das Wischen auf dem Feld. Außerdem sei das auch wichtig für die Kinder, erklärt Heli-Abteilungsleiter Christian Scharl: „In Summe sollte man es nicht unterschätzen, welch einen großen Beitrag zur Gesellschaft vor allem in der Jugendarbeit ein Sportverein leistet.“ Aus diesem Grund versucht die SG verstärkt, junge Talente zu gewinnen und in den Club einzubinden. So macht Heli bereits seit einigen Jahren beim Grundschulaktionstag des HVW mit. Vereinsvertreter besuchen dabei Schulen und bringen den Schülerinnen und Schülern den Handballsport näher.

Um Zusammenhalt zu schaffen, organisieren Schmitz, Weiss und ihre Mitstreiter zum Beispiel Weihnachtsfeiern. So hat die weibliche E-Jugend vor kurzem gemeinsam Weihnachtsplätzchen gebacken und die Jungs schauten zusammen Fußball-WM. Außerdem stellte die SG im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Muttertagshocketse auf die Beine. Auch die Spielelandschaft beim EZ-Pokal soll das Feuer für den Sport bei der Jugend entfachen. Auf dass die SG-Teams auch in Zukunft voller Eigengewächse sind.