EZ-Handballpokal: Spannung um Platz zwei

1 Voller Einsatz: Nellingens Carla Kösling trifft beim EZ-Pokal auf ihre ehemaligen Esslinger Kameradinnen – und ihre Schwester Luisa. Foto: /Herbert Rudel

In der Gruppe 1 trifft Regionalligist TV Nellingen auf drei Landesligisten.











Link kopiert

Drei Mal Landesliga, ein Mal Regionalliga und zwei Plätze im Halbfinale – in der Gruppe 1 der Frauen ist Spannung garantiert. Alle betreten beim EZ-Pokal Neuland. Für Nellingens Coach Romuald Guervilly gilt das gleich doppelt. Nachdem er gerade erst der Liebe wegen aus der Bretagne ins Schwabenland gezogen ist und das Regionalligateam des TVN übernommen hat, ist er noch in der Findungsphase. Das Turnier in Weil ist dazu eine gute Gelegenheit – aber das Weiterkommen wird auf jeden Fall von dem Gruppenfavoriten erwartet.

Das sieht auch Nellingens Ex-Spielerin Stefanie Urbisch so, die weiterhin dem Trainerteam angehört und sich auch sonst im Verein einbringt. „Ich bin gespannt, wie es mit unserem dünnen Kader läuft. Aber das Erreichen des Halbfinales ist auf jeden Fall das Ziel“, sagt sie kurz und knackig.

Beim Landesligaschlusslicht Team Esslingen freut man sich auf ein Wiedersehen mit Carla Kösling, die vor der Saison nach Nellingen gewechselt ist und dort eine gute Rolle spielt. Ihre Schwester Luisa läuft weiterhin für das Team auf. Die Esslingerinnen fiebern insgesamt dem Turnier entgegen. „Die Mädels haben richtig Lust drauf, ich hatte sehr schnell die Zusage von fast allen“, erzählt Trainer Frank Rilling, „sie waren sehr positiv überrascht, dass es jetzt auch ein Frauenturnier beim EZ-Pokal gibt.“ Sportlich sieht Rilling die Begegnung mit Nellingen „als Bonus-Spiel“ und findet es ansonsten gut, „dass wir auf zwei Ligakonkurrenten treffen. Gerade im Hinblick auf die Rückrunde können wir schauen, woran wir in den kommenden Wochen noch arbeiten müssen.“

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Carolin Zemmel, die Trainerin des TV Reichenbach, hofft dagegen, „dass es gegen Esslingen ähnlich souverän läuft wie in der Liga“. Denn da hatte der TVR klar mit 31:19 gewonnen. Gegen den TB Neuffen könnte es eine enge Kiste geben: In der Liga stehen die beiden Teams auf den Rängen zwei und drei direkt hinterereinander und die Niederlage der Reichenbacherinnen im direkten Duell – eine von bislang erst zwei in dieser Saison – ist schon eine Weile her: es war der erste Spieltag. Allerdings haben die Neuffenerinnen bei einem Punkt weniger auch eine Partie weniger absolviert. „Gegen Nellingen werden wir uns aufgrund der Spielklasse wahrscheinlich schwertun“, erwartet Zemmel und ist ebenfalls voller Vorfreude: „Ich finde es total cool, dass die Frauen eine Plattform bekommen.“

Dieser Meinung ist auch Neuffens Coach Konstantin Glöckler. Der TB spielt zwar etwas außerhalb des Verbreitungsgebietes der EZ, aber für Glöckler war gleich klar, dass er beim Turnier mitspielen will. „Ich war mit dem SKV Unterensingen ein paar Mal beim EZ-Pokal dabei und habe richtig Bock drauf“, sagt er und ist froh, dass es die Spielerinnen genauso sehen.

In die Spiele gegen Reichenbach und Esslingen geht er voller Selbstvertrauen: „Gegen diese Mannschaften ist es auch in der Liga unser Anspruch, zu gewinnen.“ Der Neuffener Trainer freut sich aber auch darauf, sich mit höherklassigen Gegnern zu messen. „Das macht immer Spaß“, sagt er in Bezug auf die Begegnung mit den Nellingerinnen. Er denkt aber schon einen Schritt weiter: „Ich spiele das Turnier nicht, um zu verlieren. Wenn wir als Zweiter weiterkommen und im Halbfinale auf den Drittligisten TSV Wolfschlugen treffen, ist das nice to have.“